Esnaf yeşil sahada

BUGÜN NELER OLDU

Kutlamaları kapsamında'ne) bağlı meslek odalarınınbaşkanlarından oluşankarma iki takım arasındada oynanan karşılaşmadakeyifli anlaryaşanırken, kazanandostluk oldu.Yeşil-beyazlı formayıgiyen oyuncularıntakım kaptanlığını, kırmızı-beyazlı formayı giyenoyuncuların takım kaptanlığını iseyaptı.Her iki takıma da başarılar dileyen, Dostluk maçıyaptıklarını belirterek, "Ahilik geleneğinin günümüztemsilcileri olarak bizlere yakışır bir şekildegüzel bir mücadele izleyelim. Centilmence geçenmüsabakanın kazananı dostluk olsun. dedi. Maçıngalibi,skorlaoldu.