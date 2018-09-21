Esnaf yeşil sahada

31. Ahilik Haftası
Kutlamaları kapsamında Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği
'ne
(ANKESOB
) bağlı meslek odalarının
başkanlarından oluşan
karma iki takım arasında 19 Mayıs 1 Nolu Dış Saha'
da oynanan karşılaşmada
keyifli anlar
yaşanırken, kazanan
dostluk oldu.
Yeşil-beyazlı formayı
giyen oyuncuların
takım kaptanlığını ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar
, kırmızı-
beyazlı formayı giyen
oyuncuların takım kaptanlığını ise Ankara Seyyar Satıcılar Esnaf Odası Başkanı Erol Gürbüz
yaptı.
Her iki takıma da başarılar dileyen ANKESOB Başkan Vekili Hasan H. Çavuşculu
, Dostluk maçı
yaptıklarını belirterek, "Ahilik geleneğinin günümüz
temsilcileri olarak bizlere yakışır bir şekilde
güzel bir mücadele izleyelim. Centilmence geçen
müsabakanın kazananı dostluk olsun. dedi. Maçın
galibi, 3-1
skorla kırmızı-beyazlılar
oldu.