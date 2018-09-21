Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Esnaf yeşil sahada

Esnaf yeşil sahada

Giriş Tarihi: 21.9.2018
Esnaf yeşil sahada
31. Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne (ANKESOB) bağlı meslek odalarının başkanlarından oluşan karma iki takım arasında 19 Mayıs 1 Nolu Dış Saha'da oynanan karşılaşmada keyifli anlar yaşanırken, kazanan dostluk oldu. Yeşil-beyazlı formayı giyen oyuncuların takım kaptanlığını ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar, kırmızı- beyazlı formayı giyen oyuncuların takım kaptanlığını ise Ankara Seyyar Satıcılar Esnaf Odası Başkanı Erol Gürbüz yaptı. Her iki takıma da başarılar dileyen ANKESOB Başkan Vekili Hasan H. Çavuşculu, Dostluk maçı yaptıklarını belirterek, "Ahilik geleneğinin günümüz temsilcileri olarak bizlere yakışır bir şekilde güzel bir mücadele izleyelim. Centilmence geçen müsabakanın kazananı dostluk olsun. dedi. Maçın galibi, 3-1 skorla kırmızı-beyazlılar oldu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Esnaf yeşil sahada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN