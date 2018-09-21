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Hareketlilik haftasında trafiğe kapatılacak

Giriş Tarihi: 21.9.2018
Hareketlilik haftasında trafiğe kapatılacak
Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği, Avrupa Birliği Delegasyonu ve Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenecek "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliklerinin adresi 7. Cadde olacak. Dünya genelinde kutlanacak olan hafta kapsamında, cumartesi günü, başkentte Bahçelievler 7. Cadde araç trafiğine kapatılarak, yol sadece bisikletlilere ve yayalara tahsis edilecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğünde Ankara'da ilk kez gerçekleşecek etkinlikler kapsamında, Bahçelievler 7. Cadde (Aşkaabat Caddesi), 22 Eylül Cumartesi günü, 10.00-15.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacak. Başkentin en işlek caddelerinden biri olan Bahçelievler 7. Cadde, bir gün de olsa bisiklet kullananlar ile yürüyüş yapmak isteyenlerin buluşma noktası olacak.
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Hareketlilik haftasında trafiğe kapatılacak
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