Muharrem İftarında oruçlar açıldı

AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu
, Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı tarafından düzenlenen Muharrem iftarı programına katıldı. İmam Hüseyin Cemevi'nde düzenlenen iftar programı, Kerbela şehitleri için yapılan Kuran'ı Kerim tilavetiyle başladı. İftar yemeğinin ardından bir konuşma yapan Jülide Sarıeroğlu, Alevi, Sünni, Türk, Kürt, Laz gibi mezhepsel ve etnik anlaşmazlıklara yıllarca boşu boşuna enerji sarf edildiğini belirterek, bu girişimlerin tamamının bugün bozguna uğratıldığını söyledi.Geçmişte Çanakkale
'de, yakın geçmişte 15 Temmuz'da ülke insanının birlik ve beraberlikle vatanın savunduğunu aktaran Sarıeroğlu, bundan sonra da bütün unsurlarıyla birlik beraberlik içinde yaşayacağını ifade etti. EN GÜÇLÜ DEVLET TÜRKİYE
Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, Muharrem yasının ve oruçlarının kabul olmasını dilediği konuşmasında, "Kerbela'da Peygamber Efendimiz'in torunu İmam Hüseyin'in şehadetinin yıldönümünün 1379'uncu yılında dil, din, ırk renk ve mezhep ayırt etmeden hepimiz aynı sofrada oturduk. Bu birlikteliğimize nifak sokmaya çalışanlar olsa da bizler evlad-ı fatihanın torunlarıyız. İslam ülkelerinin içinde en güçlü devlet Türkiye Cumhuriyeti'dir. Gerek Avrupa'dan gerekse Arap yarımadasındaki fitnelerin ülkemizi bölmek için çevirmediği film, fırıldak yok" dedi. Gecenin sonunda, Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir tarafından, Sarıeroğlu'na, Zülfikar hediye edildi.