Telekom uzatmalarda

TÜRK Telekom
yeni sezon hazırlıkları kapsamında, Eski Milli Basketbolcu Cevat Soydaş
'ın anısına bu yıl 18'incisi düzenlenen Uluslararası Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası
'nda TOFAŞ
ile karşılaştı. Mücadeleye Türk Telekom
; Landsberg
, TJ Campbell
, Reggie Redding
, Nusret Yıldırım
, Vladimir Stimac
beşiyle başladı. İlk çeyrek
te çizgi dışında Berkan Durmaz
'ı durdurmakta zorlanan Türk Telekom
, Landsberg'
in kaydettiği sayılarla maça ortak oldu. İlk çeyrek 22-16 TOFAŞ
üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci çeyreğin ilk saniyelerinden itibaren kaydedilen sayılarla farkı kapatan Türk Telekom
, ikinci çeyreğin üçüncü dakikasında Serhat Çetin
'in üçlüğü ile beraberliği sağladı (26-26)
. TOFAŞ
hücumunu, defans varyasyonlarıyla kesen Türk Telekom
, son saniyede Garrett
'in orta sahadan kaydettiği üçlüğe engel olamayarak devreye 43-42
geride girdi. Üçüncü çeyrekte de mücadele karşılıklı basketlerle devam etti ve periyot 66-65 TOFAŞ
üstünlüğüyle noktalandı. UZATMALAR NEFES KESTI
Final periyoduna Ender Aslan
'ın üçlüğüyle önde başlayan Türk Telekom
, rakibini kısa sürede baskı altına aldı. Nefesleri kesen son çeyrekte rakibinin ataklarını kesen Türk Telekom
, Garrath'
ın son saniye basketine engel olamadı ve maç 87-87 uzatmaya gitti.Uzatma dakikalarında TJ Campbell
'in son saniye basketiyle karşılaşmadan 103-102
galip ayrılan Türk Telekom
, Cevat Soydaş Turnuvası
na iddialı başladı. Türk Telekom 21 Eylül Cuma
günü TOFAŞ Spor Salonu
'nda Yunanistan
ekibi Promitheas P.C
ile karşılaşacak.