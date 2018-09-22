Ayyıldızlı aşure

MUHARREM ayı nedeniyle birlik ve beraberlik, kardeşlik ve paylaşmanın simgesi olan Aşure Günü
'nde, Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ile birlikte vatandaşlara aşure ikram etti. Hacı Bayram-ı Veli Camisi avlusunda 6 ayrı noktasında dualarla gerçekleştirilen aşure ikramında; Başkan Tuna'ya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da eşlik etti. Büyükşehir Belediyesi EGO mutfağında büyük bir titizlikle hazırlanan ay yıldızlı ve 4 tonluk aşure için 300 kilo aşurelik buğday kullanıldı. Avluda bulunan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Başkan Tuna, hatıra fotoğrafı isteklerini de geri çevirmedi.