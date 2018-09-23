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Fransa’daki müzeler 3D gözlüklerde

Giriş Tarihi: 23.9.2018
Fransa’daki müzeler 3D gözlüklerde
ANKARA tarafından Fransa'daki 8 büyük müze ve kurumda yer alan çok sayıda eseri, dev ekran ve tabletler üzerinde 3 boyutlu inceleme olanağı sağlayan projenin tanıtımı yapıldı. Micro-Folie (Küçük Çılgınlık) isimli dijital müze ve atölye projesinin tanıtımı amacıyla Ankara Fransız Kültür Merkezi'nde basın toplantısı düzenlendi. Fransa Büyükelçiliği Kültür Etkinlikleri ve İşbirliği Müsteşarı Eric Soulier, burada yaptığı konuşmada, bu projenin başkentte hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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Fransa’daki müzeler 3D gözlüklerde
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