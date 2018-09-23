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Osmanlıspor evinde kazanamıyor

Spor Toto 1. Lig’in 6. haftasında Osmanlıspor kendi evinde Denizlispor’a 2-0’lık skorla mağlup oldu. Bu sonuçla Osmanlıspor bu sezon kendi evindeki 3. mağlubiyetini aldı

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 23.9.2018
Osmanlıspor evinde kazanamıyor
SPOR Toto 1. Lig'in 6. hafta mücadelesinde Osmanlıspor ile Denizlispor karşı karşıya geldi. Rakibine karşı üstünlük sağlayan konuk ekip Denizlispor Recep Niyaz ve Mehmet Akyüz'ün kaydettiği gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Karşılaşmaya etkili başlayan taraf Denizlispor oldu. 15. dakikada topu önünde bulan Recep Niyaz yaptığı düzgün vuruşla golü buldu. Bu golle Denizlispor deplasmanda 1-0 öne geçti. Golden sonra Osmanlıspor daha fazla topla oynamaya çalışsa da Denizlispor rakibine net gol fırsatı tanımadı ve ilk yarı 1-0'lık skorla sona erdi. Osmanlıspor ikinci 45 dakikaya da tutuk başladı. Karşılaşmanın 60. dakikasında Denizlispor defansın arkasına koşu yapan Mehmet Akyüz'ün kaleciyi de geçerek attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Denizlispor Osmanlı deplasmanında 2-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

BAŞARILI OLAMADIK
Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, 2-0 kaybettikleri Denizlispor maçına ilişkin olarak, sahalarındaki başarısızlığı ortadan kaldıracak bir şansı kullanamadıklarını söyledi. Akçay, "Kendi evimizdeki başarısızlığımızı ortadan kaldırmak için elimize bir şans geldi ama başarılı olamadık" dedi.
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Osmanlıspor evinde kazanamıyor
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