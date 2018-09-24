Akgül’e teşekkür ziyareti

EKIN Mahalle Muhtarı
ve mahalle sakinleri, yapılan çalışmalardan dolayı Mamak Belediye
Başkanı Mesut Akgül
'ü makamında ziyaret ederek teşekkürlerini ilettiler. Akgül, "Vatandaşlarımızın haklarını en üst seviyede korumaya çalışıyoruz" dedi. Mamak Belediyesi, yapılması gereken imar değişikliklerini gerçekleştirerek vatandaşın mağduriyetini gideriyor. Daha önce birçok mahallede yapılan imar değişikliğinin bir benzeri de Ekin Mahallesi'nde yapıldı. Yapılan çalışmalardan dolayı Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül'ü makamında ziyaret eden Ekin Mahalle Muhtarı ve mahalle sakinleri, Akgül'e teşekkürlerini ilettiler.