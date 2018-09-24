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Akgül’e teşekkür ziyareti

Giriş Tarihi: 24.9.2018
Akgül’e teşekkür ziyareti
EKIN ve mahalle sakinleri, yapılan çalışmalardan dolayı Başkanı 'ü makamında ziyaret ederek teşekkürlerini ilettiler. Akgül, "Vatandaşlarımızın haklarını en üst seviyede korumaya çalışıyoruz" dedi. Mamak Belediyesi, yapılması gereken imar değişikliklerini gerçekleştirerek vatandaşın mağduriyetini gideriyor. Daha önce birçok mahallede yapılan imar değişikliğinin bir benzeri de Ekin Mahallesi'nde yapıldı. Yapılan çalışmalardan dolayı Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül'ü makamında ziyaret eden Ekin Mahalle Muhtarı ve mahalle sakinleri, Akgül'e teşekkürlerini ilettiler.
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Akgül’e teşekkür ziyareti
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