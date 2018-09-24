Ankara takımlarının yüzü gülmedi

TFF 2. Lig
'de 4
. hafta maçları Cumartesi
günü oynanan karşılaşmalarla sona erdi. TFF 2. Lig Kırmızı Grup
ve Beyaz Grup
'ta mücadele eden Ankara takımları ise Etimesgut Belediyespor
hariç haftayı mağlubiyetle kapattı. 2
. Lig Kırmızı Grup
'ta mücadele eden Bugsaşspor
kendi evinde Pendikspor
'a 1-0
mağlup oldu. 2. Lig Beyaz Grup
'ta mücadele eden bir başka Ankara
takımı Hacettepespor
'da Amed Spor
'a 1-0
mağlup oldu. 2. Lig Beyaz Grup
'ta mücadele eden Ankara Demirspor
kendi evinde Bayrampaşa
'ya 2-1 mağlup oldu. Ankara Demirspor
'un tek golünü Ozan Şamiloğlu
attı. Beyaz Grup
'ta mücadele eden Keçiörengücü
deplasmanda Sancak Tepe Belediyespor
'a 2-0
kaybetti. 2. Lig'de haftayı 3 puanla kapatan tek Ankara
takımı ise Etimesgut Belediyespor
oldu. Etimesgut Belediyespor
evinde Manisa B. B.
'u 1-0
mağlup etti. Başkent
ekibine galibiyeti getiren golü 52
. dakikada İbrahim Alan
kaydetti.