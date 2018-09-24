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Ankara takımlarının yüzü gülmedi

2. Lig’de mücadele eden Ankara takımlarından haftayı galibiyetle kapatırken, Bugsaşspor, Keçiörengücü, Hacettepe ve haftayı puansız kapattı

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2018
Ankara takımlarının yüzü gülmedi
TFF 2. Lig'de 4. hafta maçları Cumartesi günü oynanan karşılaşmalarla sona erdi. TFF 2. Lig Kırmızı Grup ve Beyaz Grup'ta mücadele eden Ankara takımları ise Etimesgut Belediyespor hariç haftayı mağlubiyetle kapattı. 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bugsaşspor kendi evinde Pendikspor'a 1-0 mağlup oldu. 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden bir başka Ankara takımı Hacettepespor'da Amed Spor'a 1-0 mağlup oldu. 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Ankara Demirspor kendi evinde Bayrampaşa'ya 2-1 mağlup oldu. Ankara Demirspor'un tek golünü Ozan Şamiloğlu attı. 'ta mücadele eden Keçiörengücü deplasmanda Sancak Tepe Belediyespor'a 2-0 kaybetti. 2. Lig'de haftayı 3 puanla kapatan tek Ankara takımı ise Etimesgut Belediyespor oldu. Etimesgut Belediyespor evinde Manisa B. B.'u 1-0 mağlup etti. Başkent ekibine galibiyeti getiren golü 52. dakikada İbrahim Alan kaydetti.
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Ankara takımlarının yüzü gülmedi
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