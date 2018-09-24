Bırakın siyaseti, futbolu ‘nasıl para kazanacağız’ onu konuşun

ANKARA
Ticaret Odası'nın (ATO) Bolu
'da düzenlediği Ekonomik İstişare Toplantısı
'nda konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB
) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
, "Bırakın siyaseti, futbol
u. Nasıl para kazanacağız onu konuşun. Ne konuşulursa insan ona odaklanır" dedi.ATO tarafından Bolu'da 28'inci Meclis üyelerinin katılımıyla Ekonomik İstişare Toplantısı düzenlendi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Fuar alanının olmaması Ankara
'nın yıllardır eksikliği. Ankara'da fuar alanı olmaması nedeniyle birçok uluslararası fuarı başka ülkelere kaptırdık. Savunma sanayi fuarları, uçak sanayisi fuarları hepsi elimizden gitti. Bir belediye başkanının başarısını ölçeceksen o şehre ne kadar ekonomik katkı verdiğine bakacaksın. Ekonomide de parası olan kuralı koyuyor. Girişimcilik olmadan zengin olabilme şansınız yok"şeklinde konuştu.