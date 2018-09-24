Gerede suyu gün sayıyor

ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, Ankara'nın 2050 yılına kadar içme su ihtiyacını karşılayacak olan "Ankara İçme Suyu 2. Merhale Projesi-Gerede Sistemi" yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Kınacı, projenin yapım çalışmalarının yıl sonunda tamamlanmasının planlandığını ifade ederek, toplam uzunluğu yaklaşık 32 kilometre olan projenin yapım çalışmalarında bin 270 metrelik bir mesafenin kaldığını açıkladı.

DÜNYADA EN UZUN İÇME SUYU HATTI

Dünyanın en uzun içme suyu tünel hattı olma özelliğine sahip olacak projenin yapım çalışmalarının DSİ tarafından 2007'de başlandığını ifade eden Kınacı, "Yaklaşık 32 km uzunluğunda bir tünelden oluşan isale hattının yapım çalışmaları jeolojik açıdan oldukça zor bir bölgede gerçekleştiriliyor. Bu nedenle tünel açma süresi uzadı ama şu anda bin 270 metrelik bir mesafe kaldı. Kalan mesafeyi de DSİ, Aralık ayında tamamlamayı planlıyor" diye konuştu. Kınacı, Gerede'den gelecek su ile birlikte mevcut barajlardan alınan suyun Ankara'nın 2050 yılına kadar su ihtiyacını karşılamada yeterli olacağının tahmin edildiğini vurguladı. Ankara'ya su sağlayan Kurtboğazı, Çubuk gibi diğer barajların sayesinde kurak dönemler hariç Kızılırmak suyuna ihtiyaç kalmayacağı belirtildi.

TEMİZ SU AKACAK

Gerede'den gelecek suyu daha sağlıklı hale getirmek için çalışmalar yapıldığının belirten Kınacı: "Gerede sistemindeki suyu kolektörlerle getirdikten sonra sanayi ve evsel atıklardan gelecek kirlilik su alma noktasında bertaraf edilecek. Bu yıl sonuna doğru tamamlanması planlanan kanal ile kirlilik, derenin mansap tarafında atılacak. Havzanın korunması ve kaliteli kalabilmesi için havza koruma planlarını hazırlamaya başladık. Plan çerçevesinde alınması gereken tedbirler tek tek belirleniyor. Arıtma tetsisi ile Ankara, kirli sudan hiç etkilenmemiş olacak. Temiz su musluklardan akacak."



Enerji tüketen değil üreten olacağız

KINACI, projenin enerji maliyetlerini de düşüreceğini ifade etti. Kızılırmak'tan su almak için pompalar kullanıldığını vurgulayan Kınacı, "Enerji kullanılarak çalışan pompalar yıllık enerji maliyemizi çok yükseltiyor. Gerede'den gelecek su sayesinde hem Kızılırmak'tan gelen suyu kullanmayı bırakacağız hem de Gerede sisteminde 104 metre yükseklikten akan suyu kontrol altına alarak, hidroelektrik santrali kuracağız. Böylece enerji tüketen değil enerji üreten olacağız" şeklinde konuştu. Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ise Ankara'nın içme suyunun bölgelerinden temin edilmesinin kendilerini mutlu ettiği ifade ederek, "ASKİ Genel Müdürümüzle birlikte havzaya zarar verecek atıklarla ilgili istişarelerde bulunduk. Proje kapsamında evsel artıma tesisleri hattı devam ediyor. Biyolojik artıma tesisleri de DSİ tarafından yapılacak" diye konuştu