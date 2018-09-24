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’dan muhteşem performans

Giriş Tarihi: 24.9.2018
Jehan Barbur’dan muhteşem performans
NEXT Level Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen eylül konserleri kapsamında Teras katta kurulan açık hava sahnesinde 22 Eylül Cumartesi akşamı konseri gerçekleşti. Alanı dolduran hayranları samimi tavırları ve muhteşem performansıyla Jehan Barbur'u soluksuz izledi. Son günlerde ile seslendirdiği şarkısı Kirlenmiş Çığlık'ı seslendiren Barbur, cep telefonuyla konserdeki seyircilerin videosunu çekti. Terası dolduran kalabalık Barbur'un şarkılarıyla geç saatlere kadar süren bir müzik ziyafeti yaşadı. Yazın başından beri otuzu aşkın konserin düzenlendiği Teras'ta birbirinden ünlü sanatçılar sahne aldı. Ücretsiz izlenebilen konser serisi 29 Eylül Cumartesi akşamı Mirkelam konseriyle son bulacak. Cazdan pop müziğe, rock'ın roll'dan, blues'a pek çok tarzda sevilen sanatçıları sahneye taşıyan ve binlerce lıyı müzikle buluşturan Next Level Teras konserleri Ankara kültür ve sanat hayatına renk kattı.
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Jehan Barbur’dan muhteşem performans
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