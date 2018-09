Jehan Barbur’dan muhteşem performans

BUGÜN NELER OLDU

Level Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen eylül konserleri kapsamında Teras katta kurulan açık hava sahnesinde 22 Eylül Cumartesi akşamı Jehan Barbur konseri gerçekleşti. Alanı dolduran hayranları samimi tavırları ve muhteşem performansıyla Jehan Barbur'u soluksuz izledi. Son günlerde Can Bonomo ile seslendirdiği Cem Karaca şarkısı Kirlenmiş Çığlık'ı seslendiren Barbur, cep telefonuyla konserdeki seyircilerin videosunu çekti. Terası dolduran kalabalık Barbur'un şarkılarıyla geç saatlere kadar süren bir müzik ziyafeti yaşadı. Yazın başından beri otuzu aşkın konserin düzenlendiği Next Level Teras'ta birbirinden ünlü sanatçılar sahne aldı. Ücretsiz izlenebilen konser serisi 29 Eylül Cumartesi akşamı Mirkelam konseriyle son bulacak. Cazdan pop müziğe, rock'ın roll'dan, blues'a pek çok tarzda sevilen sanatçıları sahneye taşıyan ve binlerce Ankara lıyı müzikle buluşturan Next Level Teras konserleri Ankara kültür ve sanat hayatına renk kattı.