Jehan Barbur’dan muhteşem performans

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Level Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen eylül konserleri kapsamında Teras katta kurulan açık hava sahnesinde 22 Eylül Cumartesi akşamı Jehan Barbur
konseri gerçekleşti. Alanı dolduran hayranları samimi tavırları ve muhteşem performansıyla Jehan Barbur'u soluksuz izledi. Son günlerde Can Bonomo
ile seslendirdiği Cem Karaca
şarkısı Kirlenmiş Çığlık'ı seslendiren Barbur, cep telefonuyla konserdeki seyircilerin videosunu çekti. Terası dolduran kalabalık Barbur'un şarkılarıyla geç saatlere kadar süren bir müzik ziyafeti yaşadı. Yazın başından beri otuzu aşkın konserin düzenlendiği Next Level
Teras'ta birbirinden ünlü sanatçılar sahne aldı. Ücretsiz izlenebilen konser serisi 29 Eylül Cumartesi akşamı Mirkelam konseriyle son bulacak. Cazdan pop müziğe, rock'ın roll'dan, blues'a pek çok tarzda sevilen sanatçıları sahneye taşıyan ve binlerce Ankara
lıyı müzikle buluşturan Next Level Teras konserleri Ankara kültür ve sanat hayatına renk kattı.