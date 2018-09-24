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’nda 3. tur heyecanı başlıyor

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2018
Türkiye Kupası’nda 3. tur heyecanı başlıyor
ZIRAAT Türkiye Kupası'nda 3. Tur maçları yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. 9 Ankara takımı Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur'unda bir üst tura yükselebilmek için mücadele edecek.Bu sezon 59'uncusu düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur maçları yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. 9 Ankara takımı Salı, Çarşamba ve Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarda bir üst tura yükselebilmek için mücadele edecek. 3. Tur maçlarında yarın Altındağ Belediyespor ile Manisaspor, Manisa B.B ile Keçiörengücü, B.B Erzurumspor ile de Ankara Demirspor karşı karşıya gelecek. Çarşamba günü oynanacak maçlarda ise Van B.B ile Hacettepespor, Kilis Belediyespor ile Osmanlıspor, Karaman Belediyespor ile Etimesgut Belediyespor, Bucak Belediyespor ile Bugsaşspor, Ankaragücü ile de Serik Belediyespor karşılaşacak. 3. Tur maçlarının son gününde ise Gençlerbirliği Bergama Belediyespor'u ağırlayacak.
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Türkiye Kupası’nda 3. tur heyecanı başlıyor
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