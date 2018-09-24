Türkiye Kupası’nda 3. tur heyecanı başlıyor

ZIRAAT Türkiye Kupası
'nda 3
. Tur maçları
yarın oynanacak karşılaşmalarla
başlayacak. 9 Ankara
takımı Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur
'unda bir üst tura yükselebilmek
için mücadele
edecek.Bu sezon 59
'uncusu
düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur
maçları yarın oynanacak
karşılaşmalarla başlayacak. 9 Ankara
takımı
Salı, Çarşamba
ve Perşembe
günü oynanacak
karşılaşmalarda bir
üst tura yükselebilmek
için mücadele edecek. 3. Tur
maçlarında yarın Altındağ Belediyespor
ile Manisaspor
, Manisa B.B
ile Keçiörengücü
, B.B Erzurumspor
ile
de Ankara Demirspor
karşı karşıya gelecek. Çarşamba
günü oynanacak
maçlarda ise Van B.B
ile Hacettepespor
, Kilis Belediyespor
ile Osmanlıspor
, Karaman Belediyespor
ile Etimesgut Belediyespor
, Bucak Belediyespor
ile Bugsaşspor
, Ankaragücü
ile de Serik Belediyespor
karşılaşacak. 3. Tur
maçlarının
son gününde ise Gençlerbirliği Bergama Belediyespor
'u ağırlayacak.