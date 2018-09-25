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alanında maraş günleri

Giriş Tarihi: 25.9.2018
AKM alanında maraş günleri
KAHRAMANMARAŞ Valiliği himayesinde, ve Ankara Kahramanmaraşlılar Derneği öncülüğünde 27-30 Eylül 2018 tarihleri arasında 'nin üçüncüsü gerçekleştirilecek. () etkinlik alanında düzenlenecek Kahramanmaraş Tanıtım Günleri'nde Kahramanmaraş Valiliği, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ile çeşitli kurum ve kuruluşların stantları yer alacak. Kahramanmaraş ilinin kültürü, turizmi, ekonomisi, gelenek ve göreneklerinin her yönüyle tanıtılacağı tanıtım günlerinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, açtığı stantta ildeki değişim ve dönüşümü yansıtacağı gibi devam eden projeleri de ziyaretçilere tanıtacak. Birçok proje görselleriyle katılımcılara sunulacak.
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AKM alanında maraş günleri
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