AKM alanında maraş günleri

KAHRAMANMARAŞ Valiliği himayesinde, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
ve Ankara Kahramanmaraşlılar Derneği öncülüğünde 27-30 Eylül 2018 tarihleri arasında Kahramanmaraş Tanıtım Günleri
'nin üçüncüsü gerçekleştirilecek. Atatürk Kültür Merkezi
(AKM
) etkinlik alanında düzenlenecek Kahramanmaraş Tanıtım Günleri'nde Kahramanmaraş Valiliği, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ile çeşitli kurum ve kuruluşların stantları yer alacak. Kahramanmaraş ilinin kültürü, turizmi, ekonomisi, gelenek ve göreneklerinin her yönüyle tanıtılacağı tanıtım günlerinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, açtığı stantta ildeki değişim ve dönüşümü yansıtacağı gibi devam eden projeleri de ziyaretçilere tanıtacak. Birçok proje görselleriyle katılımcılara sunulacak.