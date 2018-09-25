Başkentin incisinden lastik bile çıktı

EYMIR Gölü'nde çevre bilincinin aşılanması için her yıl yapılacak olan Doğa Yürüyüşü ve Çevre Temizliği Programı düzenlendi. Gönüllü olarak gelen Samsun
Karadeniz Su Sporları Kulübü dalgıçları Eymir Gölü
'ne dalarak gölden çok sayıda çöp çıkardılar. Çıkarılan çöplerin arasında poşetlerden araba lastiğine kadar birçok atığın olması dikkat çekti. AMAÇ FARKINDALIK
Murat Doğru,"Gölün çevresinde bir yürüyüş yapıp torbalarca çöp temizledik. Ardından Samsun Karadeniz Su Sporları Kulübü dalgıçları 3 kişi olarak geldiler ve Eymir Gölü'nün en merkezi yerinde dipten çöpleri çıkardılar. Amacımız bir farkındalık oluşturmak. Elbette gölün tamamını elle temizlemek mümkün değil ama çevreye atılan her atığın çevrede kaldığını, bunları canlı hayatını tehdit etiğini bilmemiz gerekiyor. Çocuklarımızla geldik. -Samsun'dan gelen dalgıçlar gönüllü olarak daldılar. Onlar da kıyı temizliği, göl temizliği ve akarsuların temizliği konusunda hassaslar'' ifadelerini kullandı.