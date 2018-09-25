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İyi kura çektik

Ziraat Türkiye Kupası’nda Manisaspor’la eşleşen Altındağ Belediyespor’un başkanı Muhittin Karık, iyi bir kura çektiklerini söyledi

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2018
İyi kura çektik
TFF 3. Lig'de mücadele eden Altındağ Belediyespor, Kütahyaspor'u yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tura yükseldi. Altındağ Belediyespor bu başarısıyla Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankara'yı 3. Lig'den temsil eden tek takım oldu. Başkan Muhittin Karık başkent futbolunun yükselen değerlerinden Altındağ Belediyespor ile ilgili merak edilenleri ve bilinmeyenleri SABAH Ankara'ya anlattı.
Türkiye Kupası'ndaki durumunuzu nasıl değerlendiriyorsunuz? Biz geçen sene tarihimizde ilk kez 3. Lig'e yükseldik. Bu sene 3. Lig'de ikinci sezonumuzu geçiriyoruz. Dolayısıyla Ziraat Türkiye Kupası'na bir üst turdan katıldık. Türkiye Kupası 2. turunda Kütahyaspor ile eşleştik. Kütahyaspor'u iyi bir oyunla 1-0 mağlup ederek 3. tura yükseldik. 3. turda da Manisaspor ile eşleştik. Bizim için iyi bir kura olduğunu düşünüyorum. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz.
Bu sezon ligdeki hedefiniz nedir? Geçen sene 3. Lig'de ilk sezonumuz olmasına rağmen ligi orta sıralarda bitirdik. Daha iyisi olmaz mıydı? Olabilirdi. Altındağ Belediyespor olarak bu sene kendimize yeni bir hedef koyduk. Bu sezon en azından playoff oynamak istiyoruz. Bu hedefe de emin adımlarla ilerliyoruz. Yaz transfer döneminde kadromuzu 7 tane futbolcuyla güçlendirdik. Yeni transferlerimizle Afyon'da iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Bu kamp döneminde 5 tane hazırlık maçı yaptık. 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 de mağlubiyet aldık.
Altındağ Belediyespor olarak misyonunuz nedir? Kulübümüzün asıl amacı gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırarak spora yöneltmek. Ankara'da Altındağ denince insanların aklına kötü bir imaj geliyor. Bu imajı yıkmak istiyoruz. Son zamanlarda da bunun üzerine gidildi. Spor tesisleri ve gençlik merkezleri açıldı. 16 tane gençlik merkezi var. Bu merkezlerde çocuklar değişik spor faaliyetleriyle ilgileniyorlar. Amacımız gençliğe hizmet etmek, onları topluma kazandırmak. Altındağ Belediyespor olarak buna çok önem veriyoruz.

Türk futbolcular tercih edilsin

Türkiye'deki yabancı futbolcu tartışmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'de alt ligler Türk futbolcu yetiştirmek için çok önemli. 2. Lig ve 3. Lig'de yabancı futbolcu oynatılmamasını çok doğru bir karar olarak buluyorum. Alt liglerde Türk futbolcuların oynatılması bizim gençliğimiz açısından çok önemli. Bu liglerde de Süper Lig ve 1. Lig'de olduğu gibi bir yabancı furyası olursa bizim gençliğimizin önü kesilir.

Altındağ Belediyespor 'Altın Çağını' yaşıyor

Futbol dı��ında başka branşlarda da sporcu yetiştiriyor musunuz? Altındağ'da eskiden beri futbola karşı bir sempati her zaman olmuştur. Futbolcu açısından baktığımızda oyuncularımızın hemen hemen hepsini Altındağ'dan yetiştiriyoruz. Ancak Altındağ Belediyespor sadece futbola değil, başka branşlara da öncelik veren bir kulüp. İşitme engelliler güreş takımımız var. Bu çocuklardan dünya şampiyonu, dünya ikincileri olanlar var. Yine boksa karşı da bir ilgi var. Özellikle Kale ve çevresinde yaşayan çocukların birçoğu boksör olmak istiyor. Türkiye genelinde derece yapan sporcularımız var. Altındağ hem futbolda hem de boksta çok iyi bir altyapıya sahip. Altındağ Belediyespor şu anda altın çağını yaşıyor. Altındağ Belediye Başkanımız Veysel Bey de bize gerekli desteği her zaman gösteriyor.

Mali açıdan sorunumuz bulunmuyor

Mali yönden durumunuz nasıl? Genele baktığımızda Türkiye'de spor kulüplerinin maddi yönden ne kadar kötü durumda olduğunu hepimiz görüyoruz. Ancak bizim mali açıdan hiçbir sorunumuz yok. Ne kamuya ne de bir futbolcuya hiçbir borcumuzun olmadığını göğsümü gere gere söyleyebilirim. Futbolcularımızın ödemeleri günü gününe yapılır. Bu durum da kulüp içerisindeki huzurun oluşmasında en büyük etken oluyor.
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