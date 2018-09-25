İyi kura çektik

BUGÜN NELER OLDU

'de mücadele eden'u yenerekı'nda 3. tura yükseldi.bu başarısıyla'nda'den temsil eden tek takım oldu.başkent futbolunun yükselen değerlerindenile ilgili merak edilenleri ve bilinmeyenleri'ya anlattı.Biz geçen sene tarihimizde ilk kez'e yükseldik. Bu sene'de ikinci sezonumuzu geçiriyoruz. Dolayısıyla'na bir üst turdan katıldık.. turundaile eşleştik.'u iyi bir oyunlamağlup ederek. tura yükseldik.. turda daile eşleştik. Bizim için iyi bir kura olduğunu düşünüyorum. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz.Geçen sene'de ilk sezonumuz olmasına rağmen ligi orta sıralarda bitirdik. Daha iyisi olmaz mıydı? Olabilirdi.olarak bu sene kendimize yeni bir hedef koyduk. Bu sezon en azından playoff oynamak istiyoruz. Bu hedefe de emin adımlarla ilerliyoruz. Yaz transfer döneminde kadromuzutane futbolcuyla güçlendirdik. Yeni transferlerimizle'da iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Bu kamp dönemindetane hazırlık maçı yaptık.galibiyet,beraberlik,de mağlubiyet aldık.Kulübümüzün asıl amacı gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırarak spora yöneltmek.'dadenince insanların aklına kötü bir imaj geliyor. Bu imajı yıkmak istiyoruz. Son zamanlarda da bunun üzerine gidildi. Spor tesisleri ve gençlik merkezleri açıldı.tane gençlik merkezi var. Bu merkezlerde çocuklar değişik spor faaliyetleriyle ilgileniyorlar. Amacımız gençliğe hizmet etmek, onları topluma kazandırmak.olarak buna çok önem veriyoruz.Türkiye'deki yabancı futbolcu tartışmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?'de alt liglerfutbolcu yetiştirmek için çok önemli.de yabancı futbolcu oynatılmamasını çok doğru bir karar olarak buluyorum. Alt liglerdefutbolcuların oynatılması bizim gençliğimiz açısından çok önemli. Bu liglerde de'de olduğu gibi bir yabancı furyası olursa bizim gençliğimizin önü kesilir.Futbol dı��ında başka branşlarda da sporcu yetiştiriyor musunuz?'da eskiden beri futbola karşı bir sempati her zaman olmuştur. Futbolcu açısından baktığımızda oyuncularımızın hemen hemen hepsini Altındağ'dan yetiştiriyoruz. Ancaksadece futbola değil, başka branşlara da öncelik veren bir kulüp. İşitme engelliler güreş takımımız var. Bu çocuklardan dünya şampiyonu, dünya ikincileri olanlar var. Yine boksa karşı da bir ilgi var. Özellikle Kale ve çevresinde yaşayan çocukların birçoğu boksör olmak istiyor.genelinde derece yapan sporcularımız var.hem futbolda hem de boksta çok iyi bir altyapıya sahip. Altındağ Belediyespor şu anda altın çağını yaşıyor. Altındağ Belediye BaşkanımızBey de bize gerekli desteği her zaman gösteriyor.Mali yönden durumunuz nasıl? Genele baktığımızda'de spor kulüplerinin maddi yönden ne kadar kötü durumda olduğunu hepimiz görüyoruz. Ancak bizim mali açıdan hiçbir sorunumuz yok. Ne kamuya ne de bir futbolcuya hiçbir borcumuzun olmadığını göğsümü gere gere söyleyebilirim. Futbolcularımızın ödemeleri günü gününe yapılır. Bu durum da kulüp içerisindeki huzurun oluşmasında en büyük etken oluyor.