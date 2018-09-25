Mamak turnuvaya farklı başladı: 72-57

BUGÜN NELER OLDU

'nda oynanan kupanın ilk maçında,mağlup eden yeşil-beyazlılarda Nsayı,sayı,ribaundla galibiyette öne çıkan isimler oldu.mücadele edecek 16 takımın katıldığı turnuvaya galibiyetle başlayan'nın grubunda isevebulunuyor. İlk periyodun karşılıklı sayılarla başladığı maçta denge bozulmazken, ikinci çeyrek ise'unüstünlüğüyle kapandı.Son periyotta savunmasının yanı sıra hücumda da etkili olan, farkı açmaya başladı. İyi bir seri yakalayan, farkı çift hanelere kadar çıkartarak karşılaşmadan 72-57 galibiyetle ayrıldı., "Turnuvaya kulübümüzün adına yakışır güzel bir başlangıç yaptık. Hedefimiz güzel ve başarılı bir sezon geçirmek" dedi. Grup maçlarının tamamlanmasının ardından, gruplarında ilk iki sırayı alan ekipler,'de oynanacak çeyrek final turuna yükselecek.