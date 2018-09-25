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Mamak turnuvaya farklı başladı: 72-57

Afyon’da düzenlenen TBL Federasyon Kupası’na 72-57’lik farkla başladı

Giriş Tarihi: 25.9.2018
Mamak turnuvaya farklı başladı: 72-57
PROF. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda oynanan kupanın ilk maçında, Düzce Belediye Sporu 72-57 mağlup eden yeşil-beyazlılarda Neal 32 sayı, Lee Jr 15 sayı, 10 ribaundla galibiyette öne çıkan isimler oldu. TBL mücadele edecek 16 takımın katıldığı turnuvaya galibiyetle başlayan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı'nın grubunda ise Düzce Belediye Spor, Ankara DSİ ve Artvin Belediye Spor bulunuyor. İlk periyodun karşılıklı sayılarla başladığı maçta denge bozulmazken, ikinci çeyrek ise Düzce Belediye Spor'un 36-32 üstünlüğüyle kapandı.

İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK
Son periyotta savunmasının yanı sıra hücumda da etkili olan Yeşil-Beyazlılar, farkı açmaya başladı. İyi bir seri yakalayan Mamak, farkı çift hanelere kadar çıkartarak karşılaşmadan 72-57 galibiyetle ayrıldı. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Turnuvaya kulübümüzün adına yakışır güzel bir başlangıç yaptık. Hedefimiz güzel ve başarılı bir sezon geçirmek" dedi. Grup maçlarının tamamlanmasının ardından, gruplarında ilk iki sırayı alan ekipler, 27 Eylül'de oynanacak çeyrek final turuna yükselecek.
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Mamak turnuvaya farklı başladı: 72-57
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