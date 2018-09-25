Sanayiciye nefes kredisi

Ankara
Sanayi Odası, 3'üncü kez vereceği nefes kredisiyle üyelerine 38.5 milyon liralık düşük faizli kredi kullandıracak. TOBB
'nin öncülüğünde, oda ve borsaların katkılarıyla hayata geçirilen nefes kredisi kapsamında ASO üyesi KOBİ
'ler aylık 1,85 faiz oranıyla 200 bin TL'ye kadar, ilk altı ayı ödemesiz 18 ay vadeli kredi kullanabilecek. ASGARİ LİMİT 50 BİN TL
Kredi Garanti Fonu teminat desteği ile Ziraat Bankası
, Vakıfbank, Halkbank
, İş Bankası, Garanti Bankası ve YapıKredi Bankası kanalıyla kullandırılacak olan kredilerde ASO üyesi KOBİ'ler öncelikle Oda'ya müracaat ederek faaliyet belgesi alacak. Bu belgeyle ilgili bankalardan birisine müracaat edecek olan şirketin başvurusu banka tarafından değerlendirilecek ve olumlu sonuçlanması halinde aylık 1,85 (yıllık 22,2) faiz oranı ile 18 ay eşit taksitli krediden yararlanabilecek. Kredi asgari limiti 50 bin TL, azami limiti ise 200 bin TL' olan nefes kredisinde, ilk 6 ay anapara ödemesiz (ilk 6 ay sadece faiz ödenecek), sonraki 12 ay eşit taksitli olmak üzere toplamda 18 ay vadeli olarak krediler geri ödenecek. "UMARIM KATKI SAĞLAR"
ANKARA Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir
, TOBB çatısı altındaki oda ve borsaların bu projeyle önemli bir güç birliği gerçekleştirdiklerini vurguladı. KOBİ'lerin en büyük sorunlarından birisinin finansmana erişim olduğunu da vurgulayan Özdebir, "Kur üzerinden ülkemize yönelik finansal saldırıların gerçekleştiği bu dönemde, elimizi taşın altına koyarak üyelerimize nefes aldıracak, uygun faizlerle finansmana erişimini sağlayacak bir adım attık. Umarım bu girişimimiz üyelerimizin sıkıntılarının aşılmasında bir katkı sağlar" ifadelerini kullandı.