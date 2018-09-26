Galibiyet son saniyede geldi

BUGÜN NELER OLDU

'nın ikincigününde'ndamüthiş mücadeleninyaşandığı karşılaşmadankarşısındasahadangalip ayrıldı. Kupadaikide iki ile yolunadevam eden'ndasayı,ribaund,asistle,sayı,ribaund, 2asistle ve Lee Jrsayı,ribaundlagalibiyette etkili rol oynadı. İlk periyodabeşiyle başlayanYeşil-Beyazlılar, Lee Jr etkili ribaundları ile rakibinepota altında geçit vermezken,kısa sürede dengeyi sağlayarak ilk çeyrekte 21-21beraberliği yakalamayı başardı. Son dakikalardaheyecanın doruk noktaya çıktığı karşılaşmanınsonunda Yeşil-Beyazlılar beraberlikserisini bozarak sahadangalibiyetle ayrıldı.