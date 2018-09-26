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Galibiyet son saniyede geldi

Giriş Tarihi: 26.9.2018
Galibiyet son saniyede geldi
TÜRKIYE Basketbol Ligi Federasyon Kupası'nın ikinci gününde Atatürk Spor Salonu'nda müthiş mücadelenin yaşandığı karşılaşmadan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, Artvin Belediyesi karşısında sahadan 85-84 galip ayrıldı. Kupada ikide iki ile yoluna devam eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı'nda Neal 35 sayı, 5 ribaund, 8 asistle, Erkan 14 sayı, 10 ribaund, 2 asistle ve Lee Jr 14 sayı, 11 ribaundla galibiyette etkili rol oynadı. İlk periyoda Lee Jr, Sercan Engin, Neal, Erkan Yılmaz ve Alican Güney beşiyle başlayan Yeşil-Beyazlılar, Lee Jr etkili ribaundları ile rakibine pota altında geçit vermezken, Artvin Belediyesi kısa sürede dengeyi sağlayarak ilk çeyrekte 21-21 beraberliği yakalamayı başardı. Son dakikalarda heyecanın doruk noktaya çıktığı karşılaşmanın sonunda Yeşil-Beyazlılar beraberlik serisini bozarak sahadan 85-84 galibiyetle ayrıldı.
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