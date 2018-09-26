Galibiyet son saniyede geldi

TÜRKIYE Basketbol Ligi Federasyon Kupası
'nın ikinci
gününde Atatürk Spor Salonu
'nda
müthiş mücadelenin
yaşandığı karşılaşmadan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, Artvin Belediyesi
karşısında
sahadan 85-84
galip ayrıldı. Kupada
ikide iki ile yoluna
devam eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı
'nda Neal 35
sayı, 5
ribaund, 8
asistle, Erkan 14
sayı, 10
ribaund, 2
asistle ve Lee Jr 14
sayı, 11
ribaundla
galibiyette etkili rol oynadı. İlk periyoda Lee Jr, Sercan Engin, Neal, Erkan Yılmaz ve Alican Güney
beşiyle başlayan
Yeşil-Beyazlılar, Lee Jr etkili ribaundları ile rakibine
pota altında geçit vermezken, Artvin Belediyesi
kısa sürede dengeyi sağlayarak ilk çeyrekte 21-21
beraberliği yakalamayı başardı. Son dakikalarda
heyecanın doruk noktaya çıktığı karşılaşmanın
sonunda Yeşil-Beyazlılar beraberlik
serisini bozarak sahadan 85-84
galibiyetle ayrıldı.