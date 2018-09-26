Kartlı su sayacı değişimine yoğun başvuru

KARTLI su sayaç
larını mekanik su sayaçlarıyla değiştirmek isteyen konut aboneleri, ASKİ Genel Müdürlüğü'ne yoğun başvuruda bulunuyor. Başkentlilerden gelen talep üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın talimatıyla yapılan değişiklikle sayaç değişimleri başladı. Ön ödemeli kartlı su sayacı kullanan abonelerin sayaçlarını faturalı mekanik sayaçlarla değiştirebilmesine ilişkin düzenlemeye geçilmesiyle birlikte şu ana kadar 9 bin 335 abone bu işlemi gerçekleştirdi. Düzenlemenin ardından her gün ortalama 100 abonenin kartlı su sayacını mekanik sayaçla değiştirmek için başvuruda bulunduğunu ifade eden ASKİ Abone İşleri Daire Başkanı Orhan Ekinci, "Kartlı sayaçtan mekanik sayaca geçişte yoğunluk yaşıyoruz. Vatandaşın 10 dakika içinde işlemleri bitiriliyor. Bir süre sonra da sayaçları takılıyor" dedi.