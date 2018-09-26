Keçiören Belediyesi fırsatçılara göz açtırmıyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
'ın, "Stokçuluk yapanlardan hesap sorulacak" diyerek gösterdiği tepki üzerine fırsatçılara yönelik denetimlerini artıran Keçiören Zabıtası, ani baskınlar yaparak market reyonlarındaki haksız kazançları tespit etmeyi sürdürüyor. Reyonda yer alan etiket fiyatıyla, aynı ürünü kasadan geçirirken tespit edilen zamlı fiyat uygulamalarına yönelik cezai işlem yapılıyor. Ürünün üzerinde yazılı olan gramajla, o ürünün zabıta ekibi tarafından tespit edilen eksik gramajına yönelik de cezai işlem uygulanıyor. Fiyat ve gramaj tutarlılığı denetimleri vatandaşlardan gelen şikâyetler doğrultusunda da zabıta ekiplerini harekete geçiriyor. ÜLKEMİZ İÇİN BİRLİK OLALIM
Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak
, "Ticaret ahlakına uymayan, haksız zamlarla devletimizi ve milletimizi zor duruma sokacak her türlü faaliyetin karşısında olduğumuzu her fırsatta dile getiriyoruz. Yeni Türkiye'nin inşası yolunda hedeflere birlikte yürüyelim" dedi.