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i gönüllü meclisi kuruldu

Giriş Tarihi: 26.9.2018
Kent konseyi gönüllü meclisi kuruldu
YENIMAHALLE i, ilçeye gönüllü olarak hizmet vermek isteyen vatandaşları yeni kurduğu "Kent Konseyi Gönüllü Meclisi" ile bir araya getirecek. Gönüllük esasına göre çalışacak olan meclisin Genel Kurulu, Yenimahalle Kent Konseyi Başkanı Atila Çınar'ın ev sahipliğinde Meydan Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi. Yenimahalle'ye hizmet etmekten onur duyduğunu söyleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Benim sevdam halk sevdası, benim sevdam Yenimahalle sevdası. İlçemizin yararına olacak her işte varım. Vatandaşa yararı olmayan hiçbir işe başlamam. Öncelikle herkesin yaşamaktan mutlu olacağı bir Yenimahalle yaratmaya çalışıyoruz. Bunu da tek başımıza değil ortak akılla yapıyoruz. İlçemizin tüm kurumlarıyla ortak noktalarda buluşuyor, birlikte projeler üretiyoruz. Her zaman ortak akıl yürüterek işlerimizi yapıyoruz. Bunu tüm kurum ve kuruluşlarda uygularsak işte o zaman başarılı ve güçlü bir ülke olacağız" diye konuştu.
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Kent konseyi gönüllü meclisi kuruldu
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