Otomotiv sektörü ÖTV indiriminden memnun

ALINAN karara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, "Yapılan düzenleme sektör için memnuniyet verici" diye konuştu. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ÖTV
oranları için taban olarak alınan matrahlar indirildi. Böylece en ucuz otomobillerde ÖTV ve dolayısıyla fiyat 3 bin 127 lira düştü. Orta halli otomobillerde fark 9 bin 558 liraya pahalı otomobillerde ise oran olarak aynı kalsa bile otomobil fiyatındaki düşüş miktar olarak 13 bin 570 liraya kadar çıkıyor. Şimdiye kadar en düşük oran olan yüzde 45 ile temel fiyatı 46 bin liranın altındaki araçlar vergilenirken yeni durumda temel fiyat 70 bine çıktı. Erkoç "Bu düzenleme sektör için memnuniyet verici. Daralan otomotiv
sektörünü hareketlendirecek, özellikle yılsonuna yaklaştığımız bu dönemde piyasanın canlanmasına yol açacak. Bu indirim sektör oyuncuları ve tüketiciler için sevindirici bir gelişme olurken, satışlara direkt etki edecek" dedi. TÜKETİCİYİ RAHATLATIR
Yapılan indirimin fayda sağlayacağını söyleyen Hüseyin Orhan, "2.eldeki piyasadaki durgunluğunu belki biraz canlandırır. Cumhurbaşkanımız ÖTV'nin düşürülmesiyle ilgili.Lüx, orta,düşük araç. En düşün araçta 3 milyarlık lira fark oldu. Bu düzenleme tüketiciyi rahatlatır. İndirimden kim memnun kalmaz, alınan bu kararı destekliyorum" ifadelerini kullandı. Piyasa canlanacak diyen Emre Durkaya, "Yeni ÖTV düzenlemesi 0 araçlarda ciddi bir indirim sağladı. Büyük kiralama ve filo şirketleri araçlarını yenilemek konusunda tekrar yatırım kararı alacaklardır. 2.el de hareketlilik sağlayacak. Yapılan bu düzenlemeyi destekliyorum" diye konuştu. Düzenleme yerinde olmuş diyen Bahattin Akbal, " Kesinlikle destekliyoruz. Sıfır araçlar son bir ayda durma noktasına geldi. Kesinlikle faydası olacağını düşünüyorum. Devletimizin banka faizlerine de çözüm bulmasını istiyoruz" dedi. Vuslat AY