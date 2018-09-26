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Özel öğrencilerden anlamlı ziyaret

Giriş Tarihi: 26.9.2018
Özel öğrencilerden anlamlı ziyaret
bünyesinde hizmet veren Mamak Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, öğrencileri konuk etmeye devam ediyor. Merkezin bu kez ziyaretçileri Çubuk Harika Özel Eğitim Merkezi öğrencileri oldu. Mamak Belediyesi Veteriner Hekimleri tarafından öğrencilere çalışmalar anlatılarak, sorular yanıtlandı. Sokak hayvanlarının bakımı ve sahiplenmesi konusunda bilgi alan öğrenciler barınaktaki hayvanlarla eğlenceli vakit geçirdi. Ziyarette özellikle yavru köpekler öğrencilerin ilgi odağı oldu.
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Özel öğrencilerden anlamlı ziyaret
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