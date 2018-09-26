Özel öğrencilerden anlamlı ziyaret

MAMAK Belediyesi
bünyesinde hizmet veren Mamak Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, öğrencileri konuk etmeye devam ediyor. Merkezin bu kez ziyaretçileri Çubuk Harika Özel Eğitim Merkezi öğrencileri oldu. Mamak Belediyesi Veteriner Hekimleri tarafından öğrencilere çalışmalar anlatılarak, sorular yanıtlandı. Sokak hayvanlarının bakımı ve sahiplenmesi konusunda bilgi alan öğrenciler barınaktaki hayvanlarla eğlenceli vakit geçirdi. Ziyarette özellikle yavru köpekler öğrencilerin ilgi odağı oldu.