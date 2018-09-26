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Sedye yerine

’da çocuklar ameliyathaneye sedye yerine ile gitmeye başladı. Büyük beğeni alan projenin ülke geneline yayılması bekleniyor

Giriş Tarihi: 26.9.2018
Sedye yerine akülü araba
Dr. ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat edilecek çocuklar, ameliyathaneye yla eğlenceli şekilde götürülmeye başlandı. Arabaları Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfı (HASVAK) bağışladı. HASVAK'ın girişimleriyle Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde daha önce uygulamaya geçen hasta çocukların ameliyathaneye akülü çocuk arabaları ile götürülmesi projesi bu kez Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleşti. HASVAK tarafından alınan akülü arabalarla, servislerde yatan çocukların hem ameliyata giderken yaşadığı korkunun önüne geçilmesi hem de yaşadıkları travmaları unutarak psikolojik destek sağlanması amaçlanıyor.

PROJE YAYGINLAŞSIN
Hastane yönetimi, yardımlarından dolayı HASVAK Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk'e teşekkürlerini sunup projenin çok yararlı olduğunu ifade etti. Öztürk de Vakıf olarak projenin tüm çocuk hastanelerinde uygulanması için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirerek, "Anneler veya hastane görevlileri çok sıkıntı çekiyordu. Projeyi deneyince çok yararlı olduğunu gördük. Türkiye'ye yayılmasını istiyoruz" dedi.
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Sedye yerine akülü araba
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