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5 projenin açılışı yapıldı

Giriş Tarihi: 27.9.2018
5 projenin açılışı yapıldı
ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, ilçe ilçe gezerek vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdürüyor. Başkan Tuna bu kez toplu açılış töreni için Güdül'deydi. Termali ile de ünlü Güdül ilçesinin turizm açısından da kalkınmasına destek sağlayacak yatırımların toplu açılış törenine katılan Başkan Tuna'ya, Güdül Belediye Başkanı Havva Yıldırım, Milletvekili Emrullah İşler ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan eşlik etti. İlçeye servis hizmeti sağlayacak 5 otobüs alımı, Kent Müzesi, Merkez Kur-an Kursu, ve Güdül Sofrası Lokali dualarla açıldı.
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5 projenin açılışı yapıldı
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