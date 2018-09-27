5 projenin açılışı yapıldı

ANKARA
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, ilçe ilçe gezerek vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdürüyor. Başkan Tuna bu kez toplu açılış töreni için Güdül'deydi. Termali ile de ünlü Güdül ilçesinin turizm açısından da kalkınmasına destek sağlayacak yatırımların toplu açılış törenine katılan Başkan Tuna'ya, Güdül Belediye Başkanı Havva Yıldırım, AK Parti Ankara
Milletvekili Emrullah İşler ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan eşlik etti. İlçeye servis hizmeti sağlayacak 5 otobüs alımı, Kent Müzesi, Merkez Kur-an Kursu, Öğrenci Yurdu
ve Güdül Sofrası Lokali dualarla açıldı.