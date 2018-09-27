Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Acılı babaların dayanışması

Acılı babaların dayanışması

Giriş Tarihi: 27.9.2018
Acılı babaların dayanışması
POLATLI'DA kaybolduktan 7 gün sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Eylül Yağlıkara'nın (8) babası İbrahim Yağlıkara, 'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde kaybolduktan bir hafta sonra cesedi bulunan 'in (9) babası Abdullah Güzel'i arayarak başsağlığı diledi. İbrahim Yağlıkara, Sedanur Güzel'in kaybolmasını ilk duyduklarında Eylül'ün acısını bir kez daha yaşadıklarını belirterek, "Sadanur'un kaybolmasını ilk duyduğumuzda aklımıza kızımız Eylül geldi. Çocuğumun acısını bir kez daha yaşadım. Çocukların kaybolmasında aklımıza hemen kızımız geliyor. Sedanur da bizim evladımız. Babasını arayarak başsağlığı diledim. Babası çok üzgün, o da 'sizin olaya çok üzüldük' dedi. Sadece Türkiye değil, tüm dünya yaşanan bu olaylara üzülüyor" diye konuştu. Baba Yağlıkara, daha önce de 'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir'in babası Nihat Aydemir'i arayarak başsağlığı dilemişti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Acılı babaların dayanışması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN