Beşi ücretsiz beşi davalık

ANKARA
Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'nın, başkentlilerin talep ve isteklerini dikkate alarak aldığı kararlardan biri daha uygulanmaya başladı. Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ), Büyükşehir Belediyesi'ne ait tuvaletlerin ücretsiz olması yönünde alınan karar kapsamında 5 yeni tuvalet hizmete girdi. Büyükşehir Belediyesi, ücret alan ve mahkeme süreci devam eden 5 tuvalet işletmesinin dışında, 5 farklı noktada bulunan tuvaletleri ücretsiz olarak hizmete açtı. Türkiye'nin en büyük ikinci büyük otobüs terminali olan ve her gün yüz binlerce yolcu sirkülasyonun yaşandığı AŞTİ'de seyahat eden yolcuların mağdur olmadan tuvalet ihtiyaçlarını giderebilmeleri için Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz tuvalet uyarı levhaları yerleştirdi.