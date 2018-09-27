Eryaman Stadı’na yakından takip

GENÇLIK ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya Spor Toto Süper Lig
ekiplerinden MKE Ankaragücü
'nün başkanı Mehmet Yiğiner
ve beraberindeki yönetim
kurulu üyeleriyle
bir araya geldi. Eryaman Stadı
'nın kısa süre içinde
tamamlanması için
devam eden çalışmalarla
ilgilendiğini kaydeden Hamza Yerlikaya
,
"Ankaragücü
'nü yakından
takip ediyorum. Lige
yeni çıkmasına rağmen
çok iyi sonuçlar alıyor. Ankaragücü
, başarıları
ile Türk
sporuna çok şey
kazandırmış bir kulübümüz.
Üst üste şampiyonluk
yaşayarak Süper Lig
'e kadar yükseldi ve
çok başarılı bir grafik
çiziyor. Başarılarınızın
devamını diliyor, tüm
yönetim kuruluna teşekkür
ediyorum" dedi.