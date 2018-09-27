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Eryaman Stadı’na yakından takip

Giriş Tarihi: 27.9.2018
Eryaman Stadı’na yakından takip
GENÇLIK ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün başkanı Mehmet Yiğiner ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Eryaman Stadı'nın kısa süre içinde tamamlanması için devam eden çalışmalarla ilgilendiğini kaydeden Hamza Yerlikaya, "Ankaragücü'nü yakından takip ediyorum. Lige yeni çıkmasına rağmen çok iyi sonuçlar alıyor. Ankaragücü, başarıları ile Türk sporuna çok şey kazandırmış bir kulübümüz. Üst üste şampiyonluk yaşayarak Süper Lig'e kadar yükseldi ve çok başarılı bir grafik çiziyor. Başarılarınızın devamını diliyor, tüm yönetim kuruluna teşekkür ediyorum" dedi.
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Eryaman Stadı’na yakından takip
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