Eryaman Stadı’na yakından takip

BUGÜN NELER OLDU

ekiplerinden'nün başkanıve beraberindeki yönetimkurulu üyeleriylebir araya geldi.'nın kısa süre içindetamamlanması içindevam eden çalışmalarlailgilendiğini kaydeden'nü yakındantakip ediyorum.yeni çıkmasına rağmençok iyi sonuçlar alıyor., başarılarıilesporuna çok şeykazandırmış bir kulübümüz.Üst üste şampiyonlukyaşayarak'e kadar yükseldi veçok başarılı bir grafikçiziyor. Başarılarınızındevamını diliyor, tümyönetim kuruluna teşekkürediyorum" dedi.