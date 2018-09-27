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Kardeşlerime yüzme öğretiyorum

Sporculuk hayatını sürdüren paralimpik milli yüzücü , 2 sporcuya 3 aydır yüzme öğreterek antrenörlük kariyerine ilk adımını attı

Giriş Tarihi: 27.9.2018
Kardeşlerime yüzme öğretiyorum
Etlık Yüzme Havuzu'nda çalışmalarını sürdüren Gökhan, 5 yaşındaki Bilge Ercan ve 11 yaşındaki Alp Atak'a haftada 2 gün antrenörlük yapıyor. 3 down sendromlu sporcunun birbirleriyle dayanışmalarıyla Alp ve Bilge'nin havuzdaki neşeli görüntüleri ailelerini sevindiriyor. Kariyerindeki ilk antrenörlük deneyimini kendisi gibi öğrencilerle yapan 27 yaşındaki sporcu, "Kardeşlerime yüzmeyi öğretiyorum. Onlar da benim gibi down sendromlu. Onlarla daha iyi iletişim kurabiliyorum" dedi.

GÜZEL BİR DUYGU
SPORCU olarak yüzmeye devam ettiğini dile getiren Gökhan, "Antrenörlük yapıyorum. Çok güzel bir duygu. Onlara örnek oluyorum, onlar da beni seviyor. Onların bana sarılmaları iyi bir duygu. Bu çocuklar beni bir antrenörden daha yakın görüyorlar. Sporu bırakmayacağım, devam edeceğim. Her şeyi tamamladıktan sonra öğrencilerimi yine yüzdüreceğim. İleride yüz tane madalya alsınlar. Hedeflerini koysunlar. hayallerine kavuşsunlar. Benim gibi bir şampiyon olsunlar. Onlarda bunları görebiliyorum" diye konuştu. Antrenörü Osman Zerman'ın kendisini kıskanmadığını anlatan Gökhan, "Bana antrenörlükte yardımcı oluyor. Beni geçerlerse kıskanmam, tam tersi gurur duyarım. Daha başka sporcularla çalışacağım. Profesyonel olarak çalışacağım" değerlendirmesini yaptı.
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Kardeşlerime yüzme öğretiyorum
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