Kardeşlerime yüzme öğretiyorum

Etlık Yüzme Havuzu
'nda
çalışmalarını
sürdüren Gökhan, 5
yaşındaki Bilge Ercan
ve 11
yaşındaki Alp Atak
'a haftada
2 gün antrenörlük
yapıyor. 3 down sendromlu
sporcunun birbirleriyle
dayanışmalarıyla Alp
ve Bilge
'nin havuzdaki
neşeli görüntüleri ailelerini
sevindiriyor. Kariyerindeki
ilk antrenörlük deneyimini
kendisi gibi down sendromlu
öğrencilerle yapan 27
yaşındaki
sporcu, "Kardeşlerime yüzmeyi
öğretiyorum. Onlar da benim gibi
down sendromlu. Onlarla daha
iyi iletişim kurabiliyorum" dedi. GÜZEL BİR DUYGU SPORCU
olarak yüzmeye devam ettiğini dile getiren Gökhan
, "Antrenörlük yapıyorum. Çok güzel bir duygu. Onlara örnek oluyorum, onlar da beni seviyor. Onların bana sarılmaları iyi bir duygu. Bu çocuklar beni bir antrenörden daha yakın görüyorlar. Sporu bırakmayacağım, devam edeceğim. Her şeyi tamamladıktan sonra öğrencilerimi yine yüzdüreceğim. İleride yüz tane madalya alsınlar. Hedeflerini koysunlar. hayallerine kavuşsunlar. Benim gibi bir şampiyon olsunlar. Onlarda bunları görebiliyorum" diye konuştu. Antrenörü Osman Zerman
'ın kendisini kıskanmadığını anlatan Gökhan
, "Bana antrenörlükte yardımcı oluyor. Beni geçerlerse kıskanmam, tam tersi gurur duyarım. Daha başka sporcularla çalışacağım. Profesyonel olarak çalışacağım" değerlendirmesini yaptı.