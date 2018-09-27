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Mamak de

Giriş Tarihi: 27.9.2018
Mamak çeyrek finalde
MAMAK Belediyesi Basketbol Takımı Türkiye Basketbol Federasyon Kupası'nda çıktığı üçüncü maçı da kazanarak e yükseldi. Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda Ankara DSİ ile karşılaşan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı sahadan 90-89 galibiyetle ayrılarak D grubunu namağlup olarak tamamladı. Başkent derbisinde Neal 27 sayı 7 asist, Lee Jr 21 sayı 10 ribaund ve Efe Beşok 11 sayı kaydederek galibiyette etkin rol oynadı. Kıyasıya rekabetin yaşadığı derbinin bitimine 8sn kala serbest atışlarla öne geçen Mamak adını çeyrek finale yazdırdı.
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Mamak çeyrek finalde
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