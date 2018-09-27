Mamak çeyrek finalde

MAMAK Belediyesi Basketbol Takımı Türkiye Basketbol Federasyon Kupası
'nda çıktığı
üçüncü maçı da kazanarak çeyrek final
e
yükseldi. Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu
'nda Ankara DSİ
ile karşılaşan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı
sahadan 90-89
galibiyetle
ayrılarak D
grubunu namağlup
olarak tamamladı.
Başkent derbisinde Neal 27
sayı 7
asist, Lee Jr 21
sayı 10
ribaund
ve Efe Beşok 11
sayı kaydederek galibiyette
etkin rol oynadı.
Kıyasıya rekabetin
yaşadığı derbinin bitimine 8
sn kala serbest
atışlarla öne geçen Mamak
adını çeyrek
finale yazdırdı.