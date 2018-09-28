Mamak’ta tabela kirliliğine geçit yok

MAMAK
Belediyesi, ilçenin muhtelif yerlerinde bulunan izinsiz koyulan reklam tabelalarını 'Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliği' gereğince kaldırılıyor. Kaçak tabelaların kaldırma çalışmaları Zabıta ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülüyor. Benzeri sorunların yaşanmaması için levhaların ve tabelaların yasal koşullarda asılması gerektiği konusunda işletmecilere uyarılıyor. Tabela asmak isteyen işletmecilerin izin almaları gerektiğini belirten Başkan Akgül, "Arzu ettikleri alanda işletmelerinin adlarının yer alabilmesi için belediyemize dilekçe ile başvuruda bulunmaları gerekiyor" dedi. Rastgele asılan tabelaların trafiği tehlikeye düşürdüğünü ve görsel kirlilik oluşturduğunu söyleyen Akgül, "Çalışmalarımız devam ediyor" dedi.