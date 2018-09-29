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Cezaevi koğuşundan ların dünyası

Giriş Tarihi: 29.9.2018
Cezaevi koğuşundan kitapların dünyası
DENETIMLI serbestlik kapsamında kamu yararına çalışan hükümlüler, bir taraftan ülkenin dört bir yanındaki kütüphaneler için tasnifi yaparken diğer yandan kitapların büyülü dünyasında geleceklerine yeni rotalar çiziyor. Ankara Denetimli Serbestlik Müdürü Sinan Yaşar: "Burada son 3 yılda 4,5 milyon kitap tasnif edilerek ülke çapındaki bin 400 kütüphaneye gönderildi. Hükümlüler burada kitapları tasnif ve paket işiyle ilgileniyor, aynı zamanda ülke ekonomisine 5 milyon liraya yakın katkı sağlıyor" Denetimli serbestlik kapsamında "cezası" kitap tasnifiyle infaz edilen Ö.K: - "Kitaplarla çalıştığımız için mutluyuz. Bize huzur veriyor" Hükümlü S.T: "Bir hata yaptık ama yeniden kendimizi düzeltmenin peşindeyiz. Burada biz de kitap okuyoruz. Kitap işini severek yapıyorum ve bundan sonra da kitapla alakalı bir işte çalışmak istiyorum" dedi.
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Cezaevi koğuşundan kitapların dünyası
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