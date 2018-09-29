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kolay turladı

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 29.9.2018
Gençlerbirliği kolay turladı
SPOR Toto 1. Lig'de ilk 6 maçını kazanarak lider konumda bulunan Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geldiği Bergama Belediyespor'u 2-0 mağlup etti. Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri Matei ve Nadir kaydetti. Başkent ekibi maçın 2. yarısında Halil İbrahim ile bir penaltı atışından da yararlanamadı. Maçın ilk etkili pozisyonu 2. dakikada ev sahibi ekipten geldi. 12. dakikada Halil'in pasında topla buluşan Matei topu ağlara gönderip, 'ni 1-0 öne geçirdi. 43. dakikada Gençlerbirliği Nadir ile farkı ikiye çıkardı. İlk yarı Gençlerbirliği'nin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Maçın 46.dakikasında penaltıyı Halil İbrahim gole çeviremedi. Gençlerbirliği Bergama Belediyespor'u 2-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda 4.tura yükseldi. Gençlerbirliği üst üste oynadığı 7. maçı kazanarak galibiyet serisini devam ettirdi.
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Gençlerbirliği kolay turladı
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