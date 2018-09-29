Gençlerbirliği kolay turladı

SPOR Toto 1. Lig
'de ilk 6 maçını kazanarak lider konumda bulunan Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası
'nda karşı karşıya geldiği Bergama Belediyespor
'u 2-0
mağlup etti. Gençlerbirliği
'ne galibiyeti getiren golleri Matei
ve Nadir
kaydetti. Başkent ekibi maçın 2. yarısında Halil İbrahim
ile bir penaltı atışından da yararlanamadı. Maçın ilk etkili pozisyonu 2. dakikada ev sahibi ekipten geldi. 12. dakikada Halil'
in pasında topla buluşan Matei
topu ağlara gönderip, Gençlerbirliği
'ni 1-0
öne geçirdi. 43
. dakikada Gençlerbirliği Nadir
ile farkı ikiye çıkardı. İlk yarı Gençlerbirliği'
nin 2-0
üstünlüğü ile tamamlandı. Maçın 46
.dakikasında penaltıyı Halil İbrahim
gole çeviremedi. Gençlerbirliği Bergama Belediyespor
'u 2-0
yenerek Ziraat Türkiye Kupası
'nda 4.tura yükseldi. Gençlerbirliği
üst üste oynadığı 7.
maçı kazanarak galibiyet serisini devam ettirdi.