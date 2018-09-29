Kupada Mamak rüzgârı

BUGÜN NELER OLDU

'nda oynanan maçtarakibine üstünlük kurmaktazorlanan Yeşil-Beyazlılar, sonçeyrekte gösterdiği performanslafarkı çift hanelere çıkartarak sahadangalip ayrılmasını bildi.'ta maçadamga vuransayı ile oynarken,sayı veisesayıyla istatistiklerde öne çıkan isimleroldu. Karşılaşmaya üç sayı çizgisindenhızlı başlayan Yeşil- Beyazlılar dengeligeçen ilk çeyreğiönde tamamladı.İkinci çeyrekte'la arka arkayaüçlükleri kaydeden Yeşil-Beyazlılarfarkısayıya kadar çıkardı. Farkın açılmasınaizin vermeyenskora çok geçmeden tekrar dengeyi getirdi.Kaptanle boyalı alanıiyi kullanarak bir seri yakalayançeyreğinilk 5 dakikasınıönde tamamladı.Maçın kalan süresinde, farkıtekrar eriterek ikinci çeyreği 39-38 öndegirmeyi başardı.Üçüncü çeyreğe ise üç sayı çizgisinden her iki ekip de yüzdeli başladı.'ndanveile kaydettiği üçlüklere Ormanspor'danveikilisinden cevap geldi. Savunmanın giderek sertleştiği karşılaşmada çeyreğiönde tamamladı. Son çeyreğin ilk hücumundan sayı ile dönen Yeşil-Beyazlılar tekrar öne geçti. Etkili savunma ve hücumlarıyla rakibini hata yapmaya zorlayan, maçın bitimine 4 dakika kala'un smacıyla farkı 7 sayıya kadar çıkardı. Sonsaniye de ise, süreyi kullanmak için faul yapan'un sert müdahaleleri teknik faullerle sonuçlandı. Serbest atışları iyi değerlendirensahadanayrılarak adını yarı finale yazdırdı.'nın yarı finaldeki rakibi ise,oldu.