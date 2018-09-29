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Kupada Mamak rüzgârı

Türkiye Basketbol Ligi Federasyon Kupası çeyrek final maçında , OGM Ormanspor’u 82-70 yenerek yarı finale yükseldi

Giriş Tarihi: 29.9.2018
Kupada Mamak rüzgârı
Prof Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda oynanan maçta rakibine üstünlük kurmakta zorlanan Yeşil-Beyazlılar, son çeyrekte gösterdiği performansla farkı çift hanelere çıkartarak sahadan galip ayrılmasını bildi. Mamak'ta maça damga vuran Neal 25 sayı ile oynarken, Erkan Yılmaz 16 sayı ve Efe Beşok ise 13 sayıyla istatistiklerde öne çıkan isimler oldu. Karşılaşmaya üç sayı çizgisinden hızlı başlayan Yeşil- Beyazlılar dengeli geçen ilk çeyreği 20-17 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Efe Beşok'la arka arkaya üçlükleri kaydeden Yeşil-Beyazlılar farkı 6 sayıya kadar çıkardı. Farkın açılmasına izin vermeyen OGM Ormanspor skora çok geçmeden tekrar dengeyi getirdi. Kaptan Sercan Ergin'le boyalı alanı iyi kullanarak bir seri yakalayan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı çeyreğin ilk 5 dakikasını 34-26 önde tamamladı. Maçın kalan süresinde Ormanspor, farkı tekrar eriterek ikinci çeyreği 39-38 önde girmeyi başardı.

SON ÇEYREK NEFES KESTİ
Üçüncü çeyreğe ise üç sayı çizgisinden her iki ekip de yüzdeli başladı. Mamak Belediyesi Basketbol Takımı'ndan Erkan Yılmaz ve Efe Beşok ile kaydettiği üçlüklere Ormanspor'dan Şahin Ekmen ve Sercan Topçu ikilisinden cevap geldi. Savunmanın giderek sertleştiği karşılaşmada çeyreği 57-56 Ormanspor önde tamamladı. Son çeyreğin ilk hücumundan sayı ile dönen Yeşil-Beyazlılar tekrar öne geçti. Etkili savunma ve hücumlarıyla rakibini hata yapmaya zorlayan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, maçın bitimine 4 dakika kala Efe Beşok'un smacıyla farkı 7 sayıya kadar çıkardı. Son 90 saniye de ise, süreyi kullanmak için faul yapan OGM Ormanspor'un sert müdahaleleri teknik faullerle sonuçlandı. Serbest atışları iyi değerlendiren Yeşil-Beyazlılar sahadan 82-70 ayrılarak adını yarı finale yazdırdı. Mamak Belediyesi Basketbol Takımı'nın yarı finaldeki rakibi ise, Akhisar oldu.
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Kupada Mamak rüzgârı
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