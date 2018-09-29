Kupada Mamak rüzgârı

Prof Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu
'nda oynanan maçta
rakibine üstünlük kurmakta
zorlanan Yeşil-Beyazlılar, son
çeyrekte gösterdiği performansla
farkı çift hanelere çıkartarak sahadan
galip ayrılmasını bildi. Mamak
'ta maça
damga vuran Neal 25
sayı ile oynarken, Erkan Yılmaz 16
sayı ve Efe Beşok
ise 13
sayıyla istatistiklerde öne çıkan isimler
oldu. Karşılaşmaya üç sayı çizgisinden
hızlı başlayan Yeşil- Beyazlılar dengeli
geçen ilk çeyreği 20-17
önde tamamladı.
İkinci çeyrekte Efe Beşok
'la arka arkaya
üçlükleri kaydeden Yeşil-Beyazlılar
farkı 6
sayıya kadar çıkardı. Farkın açılmasına
izin vermeyen OGM Ormanspor
skora çok geçmeden tekrar dengeyi getirdi.
Kaptan Sercan Ergin'
le boyalı alanı
iyi kullanarak bir seri yakalayan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı
çeyreğin
ilk 5 dakikasını 34-26
önde tamamladı.
Maçın kalan süresinde Ormanspor
, farkı
tekrar eriterek ikinci çeyreği 39-38 önde
girmeyi başardı. SON ÇEYREK NEFES KESTİ
Üçüncü çeyreğe ise üç sayı çizgisinden her iki ekip de yüzdeli başladı. Mamak Belediyesi Basketbol Takımı
'ndan Erkan Yılmaz
ve Efe Beşok
ile kaydettiği üçlüklere Ormanspor'dan Şahin Ekmen
ve Sercan Topçu
ikilisinden cevap geldi. Savunmanın giderek sertleştiği karşılaşmada çeyreği 57-56 Ormanspor
önde tamamladı. Son çeyreğin ilk hücumundan sayı ile dönen Yeşil-Beyazlılar tekrar öne geçti. Etkili savunma ve hücumlarıyla rakibini hata yapmaya zorlayan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı
, maçın bitimine 4 dakika kala Efe Beşok
'un smacıyla farkı 7 sayıya kadar çıkardı. Son 90
saniye de ise, süreyi kullanmak için faul yapan OGM Ormanspor
'un sert müdahaleleri teknik faullerle sonuçlandı. Serbest atışları iyi değerlendiren Yeşil-Beyazlılar
sahadan 82-70
ayrılarak adını yarı finale yazdırdı. Mamak Belediyesi Basketbol Takımı
'nın yarı finaldeki rakibi ise, Akhisar
oldu.