Münevver teyzeye sıcacık bir yuva

YILLARDIR yaşadığı evin yıkılmasından sonra hayvanseverlerin desteğiyle Ergenekon Mahallesi'nde bir binanın bahçesinde yaşayan Münevver Üzmez'in yeni oturacağı evin tadilatı için Yenimahalle Belediyesi
hummalı bir çalışma yürütüyor. Köpeklerinin ve kedilerinin aç kalmaması için yanlarından bir an olsun ayrılmayan Münevver Teyze
'nin oturacağı evin bakım, onarım ve tadilatını Yenimahalle Belediyesi ekipleri yapıyor. Kedi ve köpekleri ile yeni evinde yeni bir yaşama başlayacak olan Münevver Teyze'nin soğuklar bastırmadan bir an önce yeni evine geçmesi için 20 kişilik bir ekip çalışıyor.