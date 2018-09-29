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ye sıcacık bir yuva

Giriş Tarihi: 29.9.2018
Münevver teyzeye sıcacık bir yuva
YILLARDIR yaşadığı evin yıkılmasından sonra hayvanseverlerin desteğiyle Ergenekon Mahallesi'nde bir binanın bahçesinde yaşayan Münevver Üzmez'in yeni oturacağı evin tadilatı için hummalı bir çalışma yürütüyor. Köpeklerinin ve kedilerinin aç kalmaması için yanlarından bir an olsun ayrılmayan 'nin oturacağı evin bakım, onarım ve tadilatını Yenimahalle Belediyesi ekipleri yapıyor. Kedi ve köpekleri ile yeni evinde yeni bir yaşama başlayacak olan Münevver Teyze'nin soğuklar bastırmadan bir an önce yeni evine geçmesi için 20 kişilik bir ekip çalışıyor.
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Münevver teyzeye sıcacık bir yuva
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