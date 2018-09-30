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Büyükelçisi’nden “Direkt uçuş” teşekkürü

Giriş Tarihi: 30.9.2018
Büyükelçisi Luigi Mattiolo, Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Baran, Esenboğa'dan direkt uçuş sayısının artmasına yönelik yaptıkları ısrarlı çalışmalar sonucu 'nin Ankara'dan Roma'ya direkt uçuş başlatma kararı aldığını ve bu yönde çalışmalar yürüttüğünü söyledi. ile İtalya arasındaki ticaret hacminin 20 milyar dolar olduğunu kaydeden Baran, "Roma'ya direkt uçuş başlatılması Ankara'nın ticaretine olumlu katkı sağlayacak" dedi. Memur kenti kimliğinden sıyrılan Ankara'nın savunma sanayi, sağlık turizmi ve otomotiv yedek parça üretimiyle öne çıktığından bahseden Baran, İtalya ile bu alanlarda da iş birliği yapılabileceğini vurguladı.
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İtalya Büyükelçisi’nden “Direkt uçuş” teşekkürü
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