İtalya Büyükelçisi’nden “Direkt uçuş” teşekkürü

İtalya
Büyükelçisi Luigi Mattiolo, Ankara
Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Baran, Esenboğa'dan direkt uçuş sayısının artmasına yönelik yaptıkları ısrarlı çalışmalar sonucu THY
'nin Ankara'dan Roma'ya direkt uçuş başlatma kararı aldığını ve bu yönde çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Türkiye
ile İtalya arasındaki ticaret hacminin 20 milyar dolar olduğunu kaydeden Baran, "Roma'ya direkt uçuş başlatılması Ankara'nın ticaretine olumlu katkı sağlayacak" dedi. Memur kenti kimliğinden sıyrılan Ankara'nın savunma sanayi, sağlık turizmi ve otomotiv yedek parça üretimiyle öne çıktığından bahseden Baran, İtalya ile bu alanlarda da iş birliği yapılabileceğini vurguladı.