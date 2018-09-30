Yaz konserlerine Linet’le veda

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Ağustos'ta gerçekleşmesi planlanan fakat sağanak yağış ve dolu nedeniyle ertelenen Linet konseri, PanoraPark
'ta gerçekleşti. Gelenekselleşmiş Panora Yaz Konserleri
Linet'le son buldu. Farklı ses rengi ve yorumculuğuyla tanınan, yılların eskitemediği güçlü sesiyle Linet, PanoraPark'ın son konuğu oldu. "Bilir misin?" adını verdiği son projesiyle dinleyenlerinden tam not alan Linet, sevenlerine müzik ziyafeti yaşattı. Soğuk eylül akşamına rağmen, kalabalık bir izleyici kitlesinin olduğu konserle Panora Yaz Konserleri'nin kapanışı yapıldı.