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Yaz konserlerine Linet’le veda

Giriş Tarihi: 30.9.2018
Yaz konserlerine Linet’le veda
29 Ağustos'ta gerçekleşmesi planlanan fakat sağanak yağış ve dolu nedeniyle ertelenen Linet konseri, 'ta gerçekleşti. Gelenekselleşmiş Linet'le son buldu. Farklı ses rengi ve yorumculuğuyla tanınan, yılların eskitemediği güçlü sesiyle Linet, PanoraPark'ın son konuğu oldu. "Bilir misin?" adını verdiği son projesiyle dinleyenlerinden tam not alan Linet, sevenlerine müzik ziyafeti yaşattı. Soğuk eylül akşamına rağmen, kalabalık bir izleyici kitlesinin olduğu konserle Panora Yaz Konserleri'nin kapanışı yapıldı.
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Yaz konserlerine Linet’le veda
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