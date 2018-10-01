Ankara’da asayış Berkemal

Bin 150 polisin katıldığı başkentin işlek caddeleri üzerinde yer alan eğlence mekanlarında gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, 6 bin 205 kişi sorgulandı, 10 aranan şahıs yakalandı, 12 kişiye adli/ idari işlem yapıldı, kurala uymayan 4 bin 620 lira ceza kesildi.Cadde ve sokaklar iş yerleri ver araçlar didik didik arandı.

ALTINDAĞ'A ÇIKARMA

Altındağ'da bin 150 polisin katılımıyla yapılan asayiş uygulamasında, 6 bin 205 kişiye GBT yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 10 şahıs yakalandı, 12 kişiye adli/idari işlem yapıldı. Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda 29 Eylül'de akşam saatlerinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya, ilçe emniyet müdürlüğünün yanı sıra il emniyet müdürlüğünün tüm birimlerinden bin 150 polis katıldı. Uygulamada bekçiler de yer aldı.



EĞLENCE MEKâNLARI VE OTOMOBİLLER ARANDI

mekânlarını denetleyen ekipler, kişilerin kimlik bilgilerini sorguladı. Özel harekât ve çevik kuvvet polisleri uygulama noktalarının çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Polisler başkent sokaklarında kuş uçurtmadı. Uygulamada toplamda 4 bin 620 lira ceza kesildi. 48 iş yeri kontrol edildi, 6 iş yerine cezai işlem uygulandı, kurallara uymayan 3iş yeri kapatıldı. Denetimler şahıslarla sınırlı kalmadı araçlar ve sürücüler de denetlendi. Bin 377 aracın kontrol edildiği trafik denetimlerinde de 12 araç trafikten men edildi, 28 araca 20 bin 838 lira ceza yazıldı. Sürücülere emniyet kemerlerini takmaları ve sürüş anında cep telefonuyla görüşmemeleri uyarısı yapıldı. Uygulamada ayrıca kaçak içki,bir miktar uyuşturucu hap ile ruhsatsız silah da ele geçirildi.