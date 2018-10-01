Kalp sağlığı için pedal çevirdiler

Keçiören Belediyesi tarafından, Dünya Kalp Günü dolayısıyla, kalpdamar hastalıklarına dikkati çekmek ve bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla "Kalbin İçin Pedalla" etkinliği gerçekleştirildi. Gümüşdere Ihlamur Vadisi'nde düzenlenen etkinlik öncesi konuşan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, 29 Eylül Dünya Kalp Günü kapsamında yapılan etkinlik sayesinde çocukları, gençleri ve yaşlıları bisiklet kullanımına teşvik etmeye çalıştıklarını söyledi. Sporun her türlüsü için çalışmalar yaptıklarını belirten Ak, "Kalbimizin, vücudumuzun ve geleceğimizin sağlığına önem verdiğimiz için 'Kalbin için Pedalla' diyoruz. En kolay yapılan sporlardan birisi bisiklet sürmektir, tüm halkımızdan bisiklet kullanımını yaygınlaştırmasını istiyoruz." dedi. Ak, bisikleti ulaşım için kullanmak istediğini vurgulayarak, "Yollarımız henüz bunun için pek uygun değil. Biz de bunun için hemen hemen bütün parklarımıza bisiklet parkuru yapıyoruz. Sağlık Bakanlığımızın bisikletlerini, bu parklarda vatandaşlarımıza 1 saat ücretsiz kullanma hakkı veriyoruz. Talebin her geçen gün arttığını görmek ise memnun edici" şeklinde konuştu.



MUTLULUK YÜZDE YÜZ ARTAR

ETKINLIK kapsamında, Belediye Başkanı Mustafa Ak ve 150'ye yakın Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği (ABİDOSD) üyesi pedal çevirdi. Etkinliğe katılan ABİDOSD'un en yaşlı üyesi 66 yaşındaki Ömer Güleç, 10 yıldır aktif spor yaptığını söyleyerek, "Birçok hastalığım vardı, sporla birlikte bunların çoğu yok oldu. Haftada 150 kilometre bisiklet kullanılırsa, ilaç sarfiyatı yüzde 50 azalır, sağlık yüzde 75, mutluluk ise yüzde yüz artar" dedi.Yaşıtlarının baston kullandığına dikkati çeken Güleç, "Bende ne kireçlenme var ne uyuşma ne de bel bükülmesi var. Geçen sene Ankara'dan Konya'ya bisikletle gittim" diye konuştu. Özcan Taykurt ise bisiklet sürmeye kilo vermek amacıyla başladığını aktararak, "Kilo vermenin yanında sosyal bir insan olmaya, her makam ve mevkiden insanlar tanımaya başladım. İnsanları hareket etmeye davet ediyorum ve ayrıca araç sürücülerinden yollardaki bisikletlilere dikkat etmelerini talep ediyorum" dedi.