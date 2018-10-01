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’den Devlet Konservatuarı’na

Giriş Tarihi: 1.10.2018
MKM’den Devlet Konservatuarı’na
MAMAK Kültür Merkezi () Konservatuarı'nda eğitim gören 12 genç, Devlet Konservatuvarı'na yerleşmeye hak kazandı. MKM kursları ve konservatuvarda başarılı olan birçok öğrenci de sınav sonuçlarının açıklanmasıyla çeşitli üniversitelerin müzik öğretmenliği ve tiyatro bölümlerine yerleşti. MKM Konservatuvarı'nda geleceğin sanatçılarını yetiştirmeye devam eden belediye, verilen kaliteli sanat eğitimi sayesinde her yıl çeşitli üniversitelere öğrenci yerleştirme iddiasını başarıyor. Başkan Mesut Akgül, "Öğrencilerimiz, MKM kurslarımız ve konservatuvar kurslarımıza gelerek aldıkları eğitimlerin ardından büyük başarılara imza atarak bizleri gururlandırdılar. Gençlerimizi yetiştiriyoruz hepsine başarılar diliyorum" dedi.
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