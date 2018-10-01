Yenimahalle’de Kerbela şehitleri anıldı

İLAHILER
ve deyişlerin söylendiği, sema ile semahın aynı sahnede buluştuğu geceye Yenimahalle Belediye
Başkanı Fethi Yaşar, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Semah gösterisi ile start alan etkinlik, Kerbela
olayının canlandırılmasıyla devam etti. Semah ve semanın aynı sahnede buluştuğu etkinlikte Kerbela şehitlerinin canlandırılarak sahneye aktarılması ve deyişler, vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı. Kerbela'nın sadece tarihsel bir olay olmadığını anlatan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Kerbela, biz inananlar için ibret vesilesidir. Müslümanlar için başlı başına bir derstir. Dünyanın her yerinde bugün de Kerbelalar yaşanmakta, zalimler mazlumlara zulmetmektedir. Bugün bize düşen Kerbela'yı doğru okumak ve doğru anlamaktır. Kerbela'yı anlamak, Kerbela'dan ayrılık-gayrılık değil birlik-beraberlik çıkarmaktır. Kerbela'dan kin, nefret ve öfke değil, sevgi, muhabbet ve hoşgörü devşirmektir. Kerbela'yı anlamak Hz. Hüseyin
gibi davranmaktır, Hüseyin'ce yaşamaktır. Onun zulüm ve haksızlık karşısındaki duruşunu evrenselleştirmektir. Kerbela'yı anlamak, yeni Kerbelalar yaşanmaması için bu acı hadiseden dersler ve ibretler çıkarmaktır" dedi. Gecede Grup Saye Müzik ve Dans Topluluğu sahne aldı ve aşure ikram edildi.