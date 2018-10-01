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Yenimahalle’de şehitleri anıldı

si, Muharrem ayı dolayısıyla Nâzım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde şehitlerini anma programı düzenledi. Gecede sema ve semah aynı sahnede buluştu

Giriş Tarihi: 1.10.2018
Yenimahalle’de Kerbela şehitleri anıldı
İLAHILER ve deyişlerin söylendiği, sema ile semahın aynı sahnede buluştuğu geceye Başkanı Fethi Yaşar, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Semah gösterisi ile start alan etkinlik, olayının canlandırılmasıyla devam etti. Semah ve semanın aynı sahnede buluştuğu etkinlikte Kerbela şehitlerinin canlandırılarak sahneye aktarılması ve deyişler, vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı. Kerbela'nın sadece tarihsel bir olay olmadığını anlatan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Kerbela, biz inananlar için ibret vesilesidir. Müslümanlar için başlı başına bir derstir. Dünyanın her yerinde bugün de Kerbelalar yaşanmakta, zalimler mazlumlara zulmetmektedir. Bugün bize düşen Kerbela'yı doğru okumak ve doğru anlamaktır. Kerbela'yı anlamak, Kerbela'dan ayrılık-gayrılık değil birlik-beraberlik çıkarmaktır. Kerbela'dan kin, nefret ve öfke değil, sevgi, muhabbet ve hoşgörü devşirmektir. Kerbela'yı anlamak Hz. gibi davranmaktır, Hüseyin'ce yaşamaktır. Onun zulüm ve haksızlık karşısındaki duruşunu evrenselleştirmektir. Kerbela'yı anlamak, yeni Kerbelalar yaşanmaması için bu acı hadiseden dersler ve ibretler çıkarmaktır" dedi. Gecede Grup Saye Müzik ve Dans Topluluğu sahne aldı ve aşure ikram edildi.
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Yenimahalle’de Kerbela şehitleri anıldı
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