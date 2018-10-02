Bugsaş ve Hacettepe kazandı

TFF 2. Lig
'de mücadele eden 5 Ankara
takımından Bugsaşspor
ve Hacettepespor
haftayı 3
puanla kapatırken, Etimesgut Belediyespor
ve Ankara Demirspor
haftayı mağlubiyetle kapattı. Keçiörengücü
ise haftayı beraberlikle noktaladı. Kırmızı Grup
'ta mücadele eden Bugsaşspor Bandırmaspor'u 2-0
mağlup etti. Bugsaşspor'
un gollerini 21. ve 84.
dakikalarda Suat Kaya
kaydetti. TFF 2. Lig Kırmızı Grup
'ta mücadele eden Etimesgut Belediyespor
ise deplasmanda oynadığı maçta Pendikspor
'a 1-0
yenildi. TFF 2. Lig Beyaz Grup
'ta mücadele eden Hacettepespor
ise kendi evinde Gümüşhanespor'u 1-0
mağlup etti. Hacettepespor
'a galibiyeti getiren golü 88
. dakikada Suat Bolat
kaydetti. 2. Lig Beyaz Grup
'ta mücadele eden Ankara Demirspor
ise deplasmanda Samsunspor'a 3-1
mağlup oldu. Ankara Demirspor
'un tek golünü Alican Tez
attı. Keçiörengücü
ise kendi evinde karşı karşıya geldiği Eyüpspor'la 1-1
berabere kalarak hafttayı 1
puanla kapattı. Keçiören
ekibinin golünü 85
. dakikada penaltıdan Taha Balcı
kaydetti. Ankara
takımları haftayı 2
galibiyet, 2
mağlubiyet ve 1
beraberlikle kapattı.