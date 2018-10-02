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Bugsaş ve Hacettepe kazandı

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2018
TFF 2. Lig'de mücadele eden 5 Ankara takımından Bugsaşspor ve Hacettepespor haftayı 3 puanla kapatırken, Etimesgut Belediyespor ve Ankara Demirspor haftayı mağlubiyetle kapattı. Keçiörengücü ise haftayı beraberlikle noktaladı. Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bugsaşspor Bandırmaspor'u 2-0 mağlup etti. Bugsaşspor'un gollerini 21. ve 84. dakikalarda Suat Kaya kaydetti. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Etimesgut Belediyespor ise deplasmanda oynadığı maçta Pendikspor'a 1-0 yenildi. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Hacettepespor ise kendi evinde Gümüşhanespor'u 1-0 mağlup etti. Hacettepespor'a galibiyeti getiren golü 88. dakikada Suat Bolat kaydetti. 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Ankara Demirspor ise deplasmanda Samsunspor'a 3-1 mağlup oldu. Ankara Demirspor'un tek golünü Alican Tez attı. Keçiörengücü ise kendi evinde karşı karşıya geldiği Eyüpspor'la 1-1 berabere kalarak hafttayı 1 puanla kapattı. Keçiören ekibinin golünü 85. dakikada penaltıdan Taha Balcı kaydetti. Ankara takımları haftayı 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle kapattı.
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Bugsaş ve Hacettepe kazandı
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