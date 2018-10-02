Bugsaş ve Hacettepe kazandı

BUGÜN NELER OLDU

'de mücadele edentakımındanvehaftayıpuanla kapatırken,vehaftayı mağlubiyetle kapattı.ise haftayı beraberlikle noktaladı.'ta mücadele edenmağlup etti.un gollerinidakikalardakaydetti.'ta mücadele edenise deplasmanda oynadığı maçta'ayenildi.'ta mücadele edenise kendi evindemağlup etti.'a galibiyeti getiren golü. dakikadakaydetti.'ta mücadele edenise deplasmandamağlup oldu.'un tek golünüattı.ise kendi evinde karşı karşıya geldiğiberabere kalarak hafttayıpuanla kapattı.ekibinin golünü. dakikada penaltıdankaydetti.takımları haftayıgalibiyet,mağlubiyet veberaberlikle kapattı.