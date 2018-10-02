Büyükşehir’den eğitime büyük destek

BUGÜN NELER OLDU

BUGÜNE kadar yaklaşık 1 milyon ihtiyaç sahibi öğrenciye eğitim desteği veren Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim-öğretim döneminde de 60 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor. Okulların açılmasıyla birlikte velilerin yükünü azaltmak amacıyla bot, kaban ve kırtasiye dağıtımı yapan Büyükşehir Belediyesi,25 ilçede bulunan okullarda eğitim desteğine başladı.Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleşen eğitim desteği kapsamında, ihtiyacı olan öğrenciler, okul idarecileri ve öğretmenler tarafından belirleniyor.Oluşturulan listeler, okullar tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne buradan da Büyükşehir'e iletiliyor. Öğrencilerin ihtiyaçlarına ve bedenlerine göre giysi (montkaban) ve ayakkabı ölçüleri alınarak, eğitim yardımı koliler halinde okullara götürülüyor. Bot, kaban ile içinde 5 defter, suluk, cetvel seti, kalemtıraş ve silgi ile 2 düzine kalemin yer aldığı çantalar, Büyükşehir yetkilileri ve okul yöneticilerinin yanında öğrencilerin TC kimlik numaralarına göre titizlikle dağıtılıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin eğitime verdiği önemin bir göstergesi olan eğitim yardımları, engelli rehabilitasyon okulları başta olmak üzere tüm ilçelerdeki kamuya ait okullarda gerçekleştiriliyor.Bu yıl 60 bin öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini belirten yetkililer, "Bu yıl 60 bin öğrenci daha ekleyeceğiz. Hepsine 60 bin bot, 60 bin kaban ve 60 bin de kırtasiye malzemesiyle dolu çantaları hediye ediyoruz" bilgisini verdiler. Başkentin dört bir tarafında eğitim veren okullarda başlatılan yardımların yıl boyu süreceğini vurgulayan yetkililer, "Büyükşehir olarak sadece eğitim-öğretimin başladığı zaman değil yıl boyu sürdürdüğümüz çalışmalarla öğrencilerimizin ve velilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.