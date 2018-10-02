Dönüşüm kupası

Dünyanın en büyük kentsel dönüşümünün yaşandığı Mamak'
ta gençleri kötü alışkanlıklardan korumak için kurulan Mamak Belediyesi Yeni Mamak Basketbol Takımı
yüzlerce çocuğu sporla buluşturuyor. Altyapıda önemli başarılara imza atan Mamak Belediyesi
, Afyonkarahisar
'da çok önemli bir başarı daha elde etti. Bu yıl Türkiye Basketbol Ligi
'nde mücadele edecek olan Mamak Belediyesi Yeni Mamak Basketbol Takımı
, Türkiye Basketbol Federasyonu
tarafından organize edilen Federasyon Kupası
finalinde rakibi Bursaspor'u 75-68
yenerek bu kupayı müzesine götürdü. Mamak Belediyesi Yeni Mamak Basketbol Takımı
adına Erick Neal 18
sayı üreterek sahanın yıldızı oldu. BÜYÜK SEVİNÇ
Maç sonunda kupayı kaldıran Mamaklı
basketbolcular ve teknik heyet büyük sevinç yaşadı. Madalyalarını ve kupasını alan sporcular coşkuyu maçı tribünden izleyen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül
ve tribünleri dolduran ilçe halkı ile paylaştı. Zaferin kazanıldığı Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu
'ndaki potaların filelerini de kesmeyi ihmal etmeyen Mamaklı
basketbolcular önümüzdeki günlerde başlayacak yeni sezon içinde başarı sözü verdi. Enerjik, dinamik ve son ana kadar vazgeçmeyen genç bir ekip ile turnuvaya damga vurduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül
, "Öncelikle bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Azim ve inanç başarı ile sonuçlandı. Şimdiki hedefimiz ise bu yıl ilk defa boy göstereceğimiz TBL'de şampiyonluk. Kazandığımız kupada bu başarının habercisi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. ÇOK İYİ OYNADIK
TURNUVA boyunca çıktıkları maçlarda en iyi performansı sergileyerek finale geldiklerini ifade eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı
Antrenörü Faruk Beşok ise, "6 maçımızda geriye dönüşlerle dolu. Sonuna kadar mücadele ettik ve ipi göğüsleyen takım olduk. Bütün ekip arkadaşlarımı ve oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi. Belediye yönetimin takıma büyük destek verdiğini ifade Mamak Belediyesi Basketbol Takımı Kaptanı Sercan Ergin de, "Geçen yıl Türk Telekom
'da oynarken final maçında bu kupayı kaybetmenin hüznünü yaşamıştım. Bu yıl ise Mamak'ta kazanmanın sevincini yaşıyorum" dedi. Turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen Erick Neal, "Ben sadece üzerime düşeni yapmaya çalıştım. Takım olarak çok iyi oynadık. Şuan tarif edilemeyecek kadar mutluyum" dedi.