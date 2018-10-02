Gençler jet gibi

BUGÜN NELER OLDU

'de ilkmaçını kazanarak liderlik koltuğunda bulunan, ligin. hafta mücadelesinde konuk ettiğiyenerek liderliğini sürdürdü. Başkent ekibine galibiyeti getiren golü. dakikada Jailton kaydetti.maçaon biriyle başladı. Maç öncesi yağan ve 15 dakika süren şiddetli yağmur zemini olumsuz etkiledi. Maçın ilk tehlikeli atağı 35. dakikada gelişti.'nin pasını Yasin sert bir şutla kaleye gönderdi. Kaleci topu kornere çeldi. 45. dakikada'un kullandığı serbest vuruşu savunma uzaklaştırmakta zorlandı. Pozisyonun devamında'nin şutu savunmaya çarpıp, kornere gitti. Bu pozisyonun ardından ilk yarıeşitlikle sona erdi. İkinci yarıda konuk ekipataklarını sıklaştırdı. 62. dakikada'in ortasına Yasin dokundu.topu kornere çeldi.aradığı golü 70. dakikada buldu.'in ortasındatopu ağlara gönderip,'niöne geçirdi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı vesahadangalibiyetle ayrıldı.Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan, "Bugün oyunu yöneten bizdik" dedi. Zor bir maç olacağını tahmin ettiklerini belirten, "Maçın da zor olacağını bekliyorduk. Özellikle bizim kadro kalitemiz itibariyle, rakiplerimiz analizlerini yapıyor ve bize karşı biraz kapalı bir oyun oynuyorlar. Dolayısıyla içerideki maçları biraz geç de olsa kazanıyoruz. Bizim artımız disiplinli ve sabırlı oynamak. Oyunu yöneten bizdik.'deyaptık. Asla rehavete kapılmayacağız" ifadelerini kullandı.