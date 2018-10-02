Gençler jet gibi

SPOR Toto 1. Lig
'de ilk 6
maçını kazanarak liderlik koltuğunda bulunan Gençlerbirliği
, ligin 7
. hafta mücadelesinde konuk ettiği Afjet Afyonspor'u 1-0
yenerek liderliğini sürdürdü. Başkent ekibine galibiyeti getiren golü 70
. dakikada Jailton kaydetti. Gençlerbirliği
maça Hakan, Ahmet Oğuz, Claro, Arnoson, Alper, Selçuk, Yasin, Ahmet İlhan, Jailton, Sessegnon ve Nobre
on biriyle başladı. Maç öncesi yağan ve 15 dakika süren şiddetli yağmur zemini olumsuz etkiledi. Maçın ilk tehlikeli atağı 35. dakikada gelişti. Nobre
'nin pasını Yasin sert bir şutla kaleye gönderdi. Kaleci topu kornere çeldi. 45. dakikada Sessegnon
'un kullandığı serbest vuruşu savunma uzaklaştırmakta zorlandı. Pozisyonun devamında Nobre
'nin şutu savunmaya çarpıp, kornere gitti. Bu pozisyonun ardından ilk yarı 0-0
eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda konuk ekip Afjet Afyonspor
ataklarını sıklaştırdı. 62. dakikada Türker
'in ortasına Yasin dokundu. Kaleci Hakan
topu kornere çeldi. Gençlerbirliği
aradığı golü 70. dakikada buldu. Alper
'in ortasında Jailton
topu ağlara gönderip, Gençlerbirliği
'ni 1-0
öne geçirdi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Gençlerbirliği
sahadan 1-0
galibiyetle ayrıldı. REHAVETE KAPILMAYACAĞIZ
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri
, "Bugün oyunu yöneten bizdik" dedi. Zor bir maç olacağını tahmin ettiklerini belirten Sözeri
, "Maçın da zor olacağını bekliyorduk. Özellikle bizim kadro kalitemiz itibariyle, rakiplerimiz analizlerini yapıyor ve bize karşı biraz kapalı bir oyun oynuyorlar. Dolayısıyla içerideki maçları biraz geç de olsa kazanıyoruz. Bizim artımız disiplinli ve sabırlı oynamak. Oyunu yöneten bizdik. 7
'de 7
yaptık. Asla rehavete kapılmayacağız" ifadelerini kullandı.