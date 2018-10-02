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Şehit ve gaziler unutulmadı

şehit ve gazileri unutmadı. ’nde şehitler rahmetle anıldı

Giriş Tarihi: 2.10.2018
Şehit ve gaziler unutulmadı
"Şehit ve " dolayısıyla anma programı ve İstiklal Marşı Okuma Yarışması düzenledi. 'nde gerçekleştirilen programa AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Şükrü Özek, AK Parti Keçiören Gençlik Kolları Başkanı Enes Sazak, Ankara Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile çok sayıda gazi ve şehit ailesi katıldı. Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi üyelerinin hazırladığı program, dualarla anılan şehitler için saygı duruşuyla başladı. Minik üyelerin Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından çeşitli gösterilerle devam eden "Şehit ve Gaziler Günü Programı" izleyenleri duygulandırdı.

TÖRENDE 15 TEMMUZ VURGUSU
Törende, 15 Temmuz şehit ve gazileri de unutulmadı. Dursun Ali Erzincanlı'nın hain darbe girişiminde destan yazan şehitler için kaleme aldığı "30 Kuş" isimli şiirinin okunması salonda duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Çocuk Kulübü üyelerinden Yağız Kutlu'nun okuduğu şiir, uzun süre ayakta alkışlandı.
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