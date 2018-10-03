Deplasman serisi

BUGÜN NELER OLDU

BU sezon aldığıgalibiyeti de deplasmanda elde edendemağlup ederek deplasman serisini sürdürdü.galibiyeti getiren golleridakikadadakikadavedakikadakaydetti.dakikadapasında topla buluşantopu ağlara yolladı veöne geçirdi.dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı.Sağ kanattanyaptığı ortada topa ceza alanı içinde iyi yükselenkafa vuruşunda top ağlarla buluştu.dakikada ceza alanı ön çizgisinde topla buluşantopu ağlara gönderdi veöne geçirdi. İlk yarı bu skorla sonuçlandı.dakikada sağ kanattan gelişenatağında topla buluşantopu kalecinin üzerinden aşırtarak ağlara gönderdi ve tekrar beraberliği sağladı.dakikada, sağ kanattan geliştirdiği ataktaceza alanı içine gönderdiği topla buluşanplase vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Karşılaşmagalibiyetiyle sona erdi.