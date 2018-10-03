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Deplasman serisi

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2018
Deplasman serisi
BU sezon aldığı 2 galibiyeti de deplasmanda elde eden Osmanlıspor Gazişehir Gaziantep'i de 3-2 mağlup ederek deplasman serisini sürdürdü. Osmanlıspor'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Caner Arıcı, 28. dakikada Burhan Eşer ve 90. dakikada Beykan Şimşek kaydetti. 16. dakikada Guaye'nin pasında topla buluşan Caner topu ağlara yolladı ve Osmanlıspor'u 1-0 öne geçirdi. 19. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı.

90'DA GOL GELDI
Sağ kanattan Mehmet'in yaptığı ortada topa ceza alanı içinde iyi yükselen Oğulcan'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 27. dakikada ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Burhan topu ağlara gönderdi ve Osmanlıspor'u 2-1 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sonuçlandı. 51. dakikada sağ kanattan gelişen Gazişehir atağında topla buluşan Oğulcan, topu kalecinin üzerinden aşırtarak ağlara gönderdi ve tekrar beraberliği sağladı. 90. dakikada Osmanlıspor, sağ kanattan geliştirdiği atakta Guaye'nin ceza alanı içine gönderdiği topla buluşan Beykan plase vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Karşılaşma 3-2 Osmanlıspor'un galibiyetiyle sona erdi.
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Deplasman serisi
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