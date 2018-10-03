Fırsatçılara ekmek yok

Başkentte ekmek
fiyatlarına yapılan 25 kuruşluk zam üzerine Ankara
Valiliği ve Ticaret Bakanlığı
devreye girerek zammın geri çekildiğini duyurdu. Günlerdir tartışılan ekmek fiyatları konusunda tartışmalar devam ediyor. Ankara Fırıncılar Odası ekmeğe yüzde 25 zam yaptığını açıklayarak 1 Ekim'de 1 TL'den satılan ekmeği 1,25'ten sattı. Ankara Valiliği ise ekmek zammı ile ilgili açıklama yaptı. Valilik tarafın- dan, "Ankara Esnaf
ve Sanatkârlar Odaları Birliği'nin, 25 Eylül 2018 tarihli ekmek fiyat tarifesinin değiştirilmesine ilişkin kararı, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nun 62 inci maddesi hükümleri çerçevesinde, Ankara Valiliği ile Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği temsilcileri arasında yapılan müzakereler neticesinde, 1 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere iptal edilmiş ve eski tarife üzerinden ekmek satışlarının devamına karar verilmiştir" açıklaması yapıldı. ZAM YAPANA YAPTIRIM
Ticaret Bakanlığı da konuya ilişkin bir açıklama yayınladı. Zammın durdurulduğunu ve belirlenen tarifenin dışında satış yapanlar hakkında gerekli yaptırımların uygulanacağı açıklandı. Bakanlık, "Ekmeğin 1,25 TL olarak satılması bakanlığımız tarafında uygun görülmemiştir. Bu itibarla ilgili hükümlerde belirtilen süreçlere riayet edilmeden ya da Bakanlığımız görüşü alınmadan uygulamaya konulan ekmek fiyat tarifeleri hükümsüz olup bunlar ve belirtilen tarifenin dışında satış yaptığı tespit edilenler hakkında yaptırımlar uygulanacaktır" denildi. STOKÇULARA TEPKİ
ATILLA Herken, " 1 Ekim Pazartesi sabahı fırıncı ekmekleri getirdi. Ekmek kasasının içindeki kağıtta 1,25 TL yazısı vardı. Aradım sordum. 'Zam geldi' dediler. Şimdi 1 TL diyorlar. Zam var mı yok mu anlamadık" dedi. "Ankara'da hiçbir fırıncı zam yapmak istemiyor" diyen Burhanettin Coşkun, "Zamların ana sebebi stokçular olduğu için esnafta zam yapmak zorunda kalıyor. Dolar bahane. Stokçular kilosu 60 TL olan unu 120 'den satarsa ekmek te 1,25 olur. Özellikle un fiyatlarında fahiş artış oldu. Ankara'nın her yerinde şuan 1,25 tl den satılıyor. Ankara'daki tüm fırıncılar ekmeğe zam yapmak istemiyorlar. Ama 2 aydır fırıncılar tükendi. Mecbur yapmak zorunda kaldılar" diye konuştu.