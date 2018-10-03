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Sıkıştığı yerden itfaiye çıkardı

Giriş Tarihi: 3.10.2018
Sıkıştığı yerden itfaiye çıkardı
'DA iki otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi yaralandı. Selçuk Özkan yönetimindeki 06 DNH 80 plakalı otomobil ile Elif İnce Hocaoğlu idaresindeki 06 BEN 284 plakalı otomobil, 1071 Malazgirt Bulvarı'nda çarpıştıktan sonra şarampole devrildi. İki araç sürücüsünün de yara almadan kurtulduğu kazada Selçuk Özkan'ın kullandığı otomobilde sıkışan Perihan Özkan, itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Gazi Hastanesine kaldırıldı.
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Sıkıştığı yerden itfaiye çıkardı
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